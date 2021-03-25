iPhone 13 Çentik Tasarımı Sızdırıldı

Son dönemlerde yaklaşmakta olan iPhone 13 modelleri ile ilgili pek çok sızıntıya tanıklık ediyoruz. Bu noktada kullanıcıların merak ettiği en önemli noktalardan birisi de iPhone X'ten bu yana değişmeyen çentik tasarımının güncellenip güncellenmeyeceği olabilir. Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan bazı yeni görsellerle birlikte iPhone 13 çentik tasarımı gün yüzüne çıkmış olabilir.

iPhone 13 Çentik Tasarımı Nasıl Olacak?

Mevcut trendler dahilinde hemen her akıllı telefon üreticisinin nihai hedefi olan uçtan uca ekran deneyimi, Apple için pek de önemli değil gibi gözüküyor. Aslında bu konuda şirketi suçlamamız pek de doğru olmaz çünkü Face ID için gereken sensörleri nereye koyacağınız gerçekten de büyük bir sorun. Nitekim bu sensörleri, en azından şu aşamada, ekranın altına itmek pek de mümkün değil.

Öte taraftan yaklaşmakta olan modellerin çentik tasarımı ile ilgili bazı iddialar, bu çentiklerin daha ufak bir hale geleceğini iddia ediyordu. Yine de beklentilerinizi öyle çok da yukarıda tutmayın çünkü bu noktada ufak bir iyileştirmeden başka bir şey bulamamayacaksınız.

iPhone 13 Çentiği Küçülecek mi?

Tabii ki buradaki çeşitli iddialara ek olarak önemli kaynakların da çentikte herhangi bir değişiklik olmayacağını söylediğinin altını çizelim. Yani bulunduğumuz aşamada şirketin tasarım noktasında neleri değiştireceği ya da neleri değiştirmeyeceği tamamen belirsiz.

Tıpkı iPhone 12 serisinde olduğu gibi, iPhone 13 serisinin de dört farklı modelden oluşmasını bekliyoruz. Bu noktada konumlandırmalar muhtemelen aynı olacaktır. iPhone 13 Mini ile iPhone 13 muhtemelen aynı teknik özelliklere sahip olacak ancak adından da anlayabileceğiniz üzere bir modelin ekranı, diğerine kıyasla daha küçük olacaktır.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max şirketin bir sonraki nesil amiral gemisi modelleri olarak yeni teknolojileri barındıracaktır. Yine iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max arasındaki temel farkın da ekran boyutları noktasında olmasını bekliyoruz.

iPhone 12 modellerinde beklenen ancak kullanıcılara sunulmayan en önemli beklentilerden birisi, yüksek ekran yenileme hızı idi. Bu noktada iPhone 13 modellerinde 90Hz ya da 120Hz ekran yenileme hızı ile karşılaşacağımız iddia ediliyor. Apple bu alanda biraz geç kaldığı için, bu söylentiler muhtemelen tutarlı olacak.