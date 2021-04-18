iPhone 13 Çentik Tasarımı Sızdırıldı!

iPhone 13 çentik tasarımı ile ilgili uzun zamandan beri birtakım iddialar ortaya atılıyordu. Yeni sızdırılan görüntülere göre iPhone 13 modelinin çentik tasarımında büyük bir değişiklik meydana gelebilir. Peki, iPhone 13 modelinin çentiği nasıl olacak? Konu hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

iPhone 13 Çentik Tasarımı Nasıl Olacak?

Apple firması, iPhone X modeline çentik eklemesi ile beraber iPhone kullanıcıları tarafından eleştirilerin odağı haline gelmişti. Apple firmasının yanı sıra Samsung, Huawei ve diğer birçok akıllı telefon üreticisi tarafından satışa sunulan akıllı telefonlarda da çentik tasarımı yer alıyor.

Çentik tasarımını bazı kullanıcılar severken bazı kullanıcılar ise hoşlanmıyor. Bu sebepten ötürü çentik tasarımı, akıllı telefon sektöründe kullanıcılar arasında tartışmalara en çok yol açan konulardan bir tanesi olmaya devam ediyor.

Akıllı telefonlarda yer alan çentik tasarımı mevcut ekran alanının artmasını sağlıyor ve bu da kullanıcıların ekrandan daha fazla tasarruf etmesini mümkün kılıyor. Sızdırılan bilgilere göre Apple firması, önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan iPhone 13 modelinin çentik tasarımında büyük çaplı bir değişiklik yapmayı planlıyor. Peki, ortaya atılan iddiaya göre iPhone 13 çentik tasarımında ne gibi bir değişiklik meydana gelecek?

DuanRui isimli bir kullanıcı, Twitter hesabı üzerinden Weibo kaynaklı iPhone 13'e ait olduğunu iddia ettiği üç görsel paylaştı. Paylaşılan görsellere göre yeni iPhone modellerinin çentiği bir önceki iPhone 12 modellerinin sahip olduğu büyük çentiğe kıyasla gözle görülebilir bir küçülme ile iPhone kullanıcılarının karşısına çıkabilir.

DigiTimes da geçtiğimiz aylarda yeni iPhone modellerinin ekranının üst kısmında daha küçük bir çentiğe yer verileceğini ve Face ID sisteminin bu küçük çentiğe entegre edileceğini iddia etmişti. Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo da buna benzer bir iddia ileri sürmüştü.

iPhone 13 Modelleri Ne Zaman Çıkacak?

Apple, yeni iPhone modellerini özellikle birkaç yıldan beri eylül ayında tanıtıyor fakat yeni tip koronavirüsten dolayı bu durum iPhone 12'lerde değişti. COVID-19'dan ötürü iPhone modellerinin sadece tanıtım tarihi değil piyasaya sürülme tarihi de değişti. Bu nedenle iPhone 13'ün ne zaman tanıtılacağını veya ne zaman satışa sunulacağını belirtmek için henüz çok erken.