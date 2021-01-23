iPhone 13 ile Çentik Tasarımı Değişiyor! İşte İlk Görüntüler

iPhone 13 çentik tasarımı nasıl olacak? 2021 yılında tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone modellerinde Face ID sensörlerinin yenileneceği ve bununla birlikte daha küçük bir çentiğe sahip olacağı düşünülüyor.

Yeni bir Digitimes raporu, iPhone 13'ün yeniden tasarlanan Face ID sistemi sayesinde daha küçük bir çentiğe sahip olacağını söylüyor. Ayrıca iPhone 13'ün ultra geniş açılı lensinin yükseltme alacağı düşünülüyor.

MacRumors tarafından paylaşılan raporda iPhone 13 ile birlikte ekran oranının değişeceği ve çentiğin yeniden düzenleneceği ifade edildi.

Kaynaklar, yeni nesil iPhone'larda Face ID sistemini küçülterek ekranın üst kısmındaki çentik boyutunda bazı tasarım değişiklikleri yaşanacağını ve ultra geniş açılı lenslerinin 5P'den 6P'ye yükseltileceğini dile getirdi.

iPhone 13 serisinin daha küçük çentik boyutlu yeni tasarımında, arka kamera modülündeki LiDAR tarayıcıya benzer şekilde Rx, Tx parçalarının kamera modülüne entegre edileceği düşünülüyor.

iPhone 13 çentik tasarımı nasıl olacak?

Bu, ‌iPhone 13‌ için daha ince veya daha küçük bir çentik söylentisini üçüncü kez duyduğumuz anlamına geliyor. Daha önce Japon sitesi Mac Otakara Çin tedarik zinciri kaynaklarına atıfta bulunurken, Ice Universe de bu yıl daha küçük bir çentiğin geleceğini iddia etmişti.

Her iki söylenti de genişliğin küçülmesi yerine, çentiğin daha az fark edilir hale getirmek için yüksekliğinin azaltılabileceğini belirtiyor. Bu nedenle 2021 iPhone modellerinin aynı uzunlukta olacağını, buna karşılık çentik tasarımının kısaltılacağını belirtmek gerekiyor.

Tüm bunlara ek olarak yeni Face ID kamera modülünün Foxconn ve Kore merkezli LG Innotek tarafından tedarik edileceği de iddia edildi. Ön tarafa bakan kamera modüllerinin ise O-Film tarafından sağlanacağı bildiriliyor.

Oldukça önemli bir başka iPhone 13 sızıntısı ise cihazın aslında iPhone 13 olarak adlandırılmayacağını iddia ediyordu. Bloomberg'den Mark Gurman'ın raporları, Apple mühendislerinin yeni telefonu bir 'S' yükseltmesi olarak gördüğünü belirtti. Bundan dolayı da 2021 model cihazların iPhone 12S ismiyle geleceği iddia edildi. Yeni iPhone serisinde -2020'ye benzer şekilde- üç farklı boyutta dört iPhone modelinin bulunması bekleniyor.