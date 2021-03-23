iPhone 13 Hiçbir Zaman Çıkmayabilir: İşte Nedeni!

iPhone 13 hiçbir zaman satışa sunulmayabilir. Peki, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, söz konusu cihazı neden piyasaya sürmeyebilir? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

iPhone 13 Neden Satışa Sunulmayabilir?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört farklı akıllı telefon modelini satışa sunmuştu. Teknoloji devinin önümüzdeki sonbahar mevsiminde yeni iPhone modelelrini tanıtması bekleniyor.

NTV'deki habere göre yeni iPhone cihazlarının tanıtılmasına aylar kala önemli bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Apple, yeni tanıtacağı cihazların ismini 13 olarak adlandırmayacak. Buna sebep olarak ise 13 sayısının Amerika Birleşik Devletleri'nde uğursuz olarak kabul edildiği gösterildi. Dolayısıyla şirketin yeni telefonunun ismi 13 yerine farklı bir sayı olacak.

Aktarılan bilgilere göre yeni Apple ürünlerinin ismi "iPhone 12S" olarak isimlendirilecek. Söz konusu cihaz, teknik özellikler bakımından iPhone 12'den ufak farklılıklara sahip olacak. Yani sonbahar mevsiminde tanıtılması beklenen ürünlerde büyük yeniliklerin yer almayacağı söyleniyor. Bu durum, yeni cihazları bekleyen kullanıcıların önemli ölçüde hayal kırıklığı yaşamasına sebep oldu.

Apple firması daha önce de yeni modellerini "S" olarak adlandırmıştı. Örneğin 2014 yılında iPhone 6 tanıtılmıştı. Bir sonraki yıl ise iPhone 6S piyasaya sürülmüştü. Diğer bir örnek ise 2017 yılında satışa sunulan cihaz iPhone X olarak isimlendirilmişti. 2018 yılının eylül ayında piyasaya sürülen ürün ise iPhone XS satışa sunulmuştu.

Ortaya atılan iddiaya göre önümüzdeki sonbahar mevsiminde iPhone 12S satışa sunulacak. Bir sonraki yıl ise 13 ismi yine atlanacak ve iPhone 14 piyasaya sürülecek. ABD merkezli teknoloji devi daha önce 9 sayısını atlamıştı. Bu durum, iddiayı güçlendiren faktörlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Apple daha önce yazılım ve donanım alanında 13 sayısını es geçmeyi tercih etmemişti. Buna örnek olarak A13 Bionic işlemcisi ve iOS 13 güncellemesini örnek verebiliriz. Buradaki en önemli kısım ise bunların fiziksel olmaması. A13 Bionic ile iOS 13 cihazın içerisinde yer alıyor. Yani fiziksel olarak satılmıyor.