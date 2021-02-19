iPhone 13 Ekran Altı Sensörler Kullanacak!

Apple, iPhone X modelinden bu yana süregelen çentikli tasarım konseptine son vermeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni patentlere ve sızıntılara göre iPhone 13 ekran altı sensörler kullanabilir. Peki ama bu ne anlama geliyor ve yeni modelde neler değişebilir?

Apple iPhone 13 Ekran Altı Face ID ve Touch ID Sunabilir!

Günümüzde akıllı telefonlardaki modern tasarım trendi, tam ekran deneyimi sunmaya yönelik bir yaklaşım izliyor. Tabii ki tam ekran deneyimi sunabilmek için ön kamerayı ve sensörleri koyabilecek uygun bir nokta bulmalısınız ve tahmin edebileceğiniz üzere bu, her durumda o kadar da kolay değil. Nitekim çerçevesiz tasarıma geçmek için uygulayabileceğiniz birkaç farklı yöntemden söz edebiliriz:

Çentikli Tasarım

Açılır Çekmece / POP-UP

Ekran İçi Yerleşim

Ekran Altı Yerleşim

Apple, iPhone X ile birlikte ilk kez çentikli tasarıma sahip bir model çıkarmıştı ve bu model, kısa bir süre için akıllı telefonlardaki tasarım ritmine öncülük etti. Öte taraftan sektördeki dinamikler çok hızlı bir şeklide değişiyor ve artık ekran içi ile ekran altı tasarımlara yönelik bir eğilim var. Buradaki farkı ince çizgilerle ayırmamızda fayda var:

Apple Insider tarafından ortaya çıkarılan yeni bir patente göre Apple, söz konusu modern tasarıma ayak uydurmak üzere olabilir. Nitekim bu patentler, şirketin Face ID ve Touch ID sensörlerini ekranın altına yerleştirmeye hazırlandığını işaret ediyor.

Apple'ın çentikli tasarımı küçültmesindeki ve hatta ondan kurtulmasındaki en önemli engel, bu sensör kümesini nereye koyacağını bilememesinden kaynaklanıyordu. Face ID ve Touch ID için belirli bir alan ayırmanız gerekiyor ancak bunu küçültmek o kadar da kolay değil.

Eğer bu patent gerçekleşirse, tam ekran deneyiminden taviz vermeden Face ID ve Touch ID sensörlerini kullanmak mümkün hale gelecektir.

Ekran altında yer alan parmak izi sensörleri, uzun süredir pek çok modelde halihazırda yer alıyor ancak Face ID, bu alanda bir ilk olacak. Şirketin yüz tanıma sensörlerini ekranın altına koyması, çentiğin gerçekten de olabildiğince küçülmesine yardımcı olacaktır.

Peki siz bu patent tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, yeni modellerde çentikten kurtulabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.