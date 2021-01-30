iPhone 13'te Ekran Altı Touch ID ve Face ID Olabilir

iPhone 13'te ekran altı Touch ID ve Face ID birlikte olacak iddiası merak uyandırıyor. ABD'li teknoloji devinin son hamlesi COVID-19 pandemisiyle birlikte artan maske kullanımdan sonra geliyor.

Apple'ın iPhone 13'le birlikte Touch ID'yi geri getirmeye çalışabileceğini öne süren çok sayıda söylenti var. Görünüşe göre bunun bir kısmı, hepimizin yüz maskeleri taktığı salgından kaynaklanıyor. Maske arkasından tanıyamayan Face ID'yi kullanmak oldukça zahmetli hale geldi.

Bununla birlikte Wall Street Journal'ın sızdırdığı yeni rapor, Apple'ın iPhone 13 ailesine Face ID'ye ek olarak Touch ID parmak izi okuyucu donatacağını iddia ediyor. WSJ yazarı Joanna Stern, iki eski Apple çalışanından şirketin ekran içi parmak izi teknolojisi üzerinde çalıştığını öğrendi. Hatta Apple, aynı cihazda hem Touch ID hem de Face ID'nin dahil edilmesi düşünülüyor.

iPhone 13'te ekran altı Touch ID ve Face ID birlikte olacak iddiası

Daha önce bazı söylentiler, Apple'ın ultrasonik parmak izi tarayıcılarına dönebileceğini öne sürdü, ancak yeni rapor bunun olmayacağını belirtiyor. WSJ raporu, Touch ID'nin geri dönüş yaptığı hakkındaki söylentileri doğruluyor, fakat ultrasonik parmak izi sensörü yerine optik parmak izi sensörü kullanılacağına vurgu yapıyor.

Eski çalışanının iddiasına göre Apple, optik sensörlerin ultrasonik sensörlerden daha güvenilir olduğuna inanıyor. WSJ raporu, Apple'ın hangi yöntemi kullanırsa kullansın, eski iPhone'larda, iPad'lerde ve ayrıca MacBook'taki Touch ID'nin mevcut güvenlik standartlarını karşılaması gerektiğini de dikkat çekiyor.

Daha önceki bir sızıntıda ise Bloomberg, "Yeni optik parmak izi, iPhone'larının kilidini açmak için bir parola ve Face ID yüz tanımanın ötesine geçen yeni bir yöntem olacak" diye yazdı. Rapor, Apple'ın bileşeni kimden temin edeceğinden bahsetmiyor, ancak Qualcomm'un bu konuda ön plana çıktığını söyleyebiliriz.

Her ne kadar Apple'ın sevdiği bir durum olmasa da kullanıcılara farklı seçenekler sunmak iPhone 13'ü daha fazla ön plana çıkarabilir. Face ID yerine Touch ID kullanmayı tercih edenlerin olabileceğinden eminiz, ancak iPhone 13'le birlikte piyasaya çıkıp çıkmayacağını da göreceğiz. Peki ya siz iPhone 13 iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?