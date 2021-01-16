iPhone 13'te Ekran İçi Parmak İzi Olacak İddiası

iPhone 13 ekran içi parmak iziyle gelecek iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bloomberg tarafından hazırlanan rapora göre iPhone 13 serisinde hem Face ID hem de Touch ID olacak.

Bu yılki iPhone 13 serisinin küçük de olsa bazı değişikliklerle gelmesi mümkün, ancak kullanıcılar arasında en büyük etkiyi yaratabilecek değişiklik ekran içi parmak izi okuyucu olacak gibi gözüküyor.

Android telefon üreticileri bir süredir bu sensörü benimsiyor ancak Apple'ın böyle bir yeniliği yapması mobil pazarda büyük yankı uyandırabilir.

Bloomberg'e göre Apple, iPhone 13 için bir ekran içi sensörü test ediyor. iPhone 13, Apple'ın Face ID ile birlikte ekran içi Touch ID'yi sunduğu ilk model olabilir ve kullanıcılara cihazlarının kilidini iki şekilde açma kolaylığı sağlayabilir.

Rapor, Apple'ın bu bileşeni kimden temin edeceğinden bahsetmiyor, ancak Qualcomm'un bu konuda ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde 3D Sonic Sensor Gen 2'yi duyuran Qualcomm, Apple için olası tedarikçi olabilir.

iPhone 13'te ekran içi parmak izi olacak mı?

Apple analisti Ming-Chi Kuo, yeni iPhone 13 serisinin daha kalın bir kasaya sahip olacağını söylemişti. Bunun daha büyük bir bataryadan kaynaklandığı düşünülüyordu, ancak ekrana gömülü Touch ID'nin daha kalın bir kasaya sebep olabileceğini de unutmamak gerekiyor.

Kuo ayrıca küçük tasarım değişikliklerinin mümkün olmasından bahsediyor olsa da, Apple'ın ‌iPhone‌ X'in piyasaya sürülmesinden bu yana amiral gemilerinde kullandığı biyometrik sistemlerinde büyük bir değişikliği işaret ediyor. Kuo'ya göre Apple, ekran içi Dokunmatik Kimlik özelliklerini test ediyor olabilir.

Bloomberg raporunun diğer detaylarında ise Apple'ın şarj hamlesini devam ettireceği belirtiliyor. Kablosuz şarj lehine bazı iPhone modellerinin bağlantı noktasını kaldırmayı planlayan şirket, 2021 model iPhone'lar için bu özelliği hala masada tutuyor.

Bloomberg'ün raporu, AirTag'lerin 2021 yılında tanıtılmasının mümkün olduğunu da doğruluyor. Apple'ın mini LED ekran ve daha hızlı bir işlemciye sahip güncellenmiş bir sürüm üzerinde çalıştığını öne süren iPad Pro söylentilerini yineliyor.

Peki ya siz Ekim ayında tanıtılması mümkün olan iPhone 13 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.