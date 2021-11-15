iPhone 13 Ekran Onarımı Kaynaklı Face ID Sorunu Çözüldü

iPhone 13 ekran onarımı sonrasında yüz tanıma sisteminin çalışmaması ile ilgili gelen eleştirilerin ardından Apple harekete geçti. Önceden iPhone 13'ün ekranı şirketin kendi servisinin dışında değiştirildiğinde Face ID kullanılamaz hale geliyordu. Bu sorun, yeni bir güncelleme ile çözüme kavuşturuldu.

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra üçüncü taraf tamircilerden akıllı telefonların ekranlarını değiştirmenin Face ID yüz tanıma özelliğini çalışmaz hale getirdiğini belirterek kullanıcıları uyarmıştı.

Ekran değişiminin ardından yüz tanıma sisteminin çalışmama sorunu ilk olarak Phone Repair Guru tarafından gün yüzüne çıkarılmıştı. Phone Repair Guru, bir süre önce iPhone 13'ün parçalara ayrıldığı bir video yayımlamıştı. Videoda Apple'ın en yeni akıllı telefon serisine derinlemesine bir bakış atmıştı.

Videoda kullanıcılara şirketin üçüncü taraf onarım merkezleri tarafından yapılan değişimin Face ID'nin çalışmamasına yol açtığını göstermişti.

Bir tamirci ve telefonun sahibi gibi üçüncü taraflar iPhone 13'ün ekranını değiştirdiğinde Face ID işlevini yitiriyordu. Kullanıcı, iPhone'unu açtıktan sonra şu hata mesajı ile karşılaşıyordu:

"Bu iPhone'un orijinal bir Apple ekranına sahip olduğu doğrulanamadı."

iPhone 13 Ekran Onarımı Artık Face ID Sorununa Yol Açmayacak

Yukarıdaki hata mesajından yola çıkılarak Apple'ın ekran onarımını artık sadece kendisinin yapmak istediği düşünülmüştü. Son gelişmeler ise şirketin bu sorunu çözdüğünü, ekran değişiminin artık üçüncü taraflarca da yapılabileceğini gösteriyor.

Bu değişim sonrasında ortaya çıkan hata mesajı ile karşılaşan kullanıcılardan Apple'a yönelik çok sayıda tepki gelmişti. Apple görünüşe bakılacak olursa geri adım atarak onarım hakkının önündeki engeli kaldırdı.

Apple tarafından yayımlanan yeni güncellemeden sonra ekran değişimi kullanıcılar için artık bir sorun olmayacak. Apple'a göre ekran değişiminden sonra artık herhangi bir ek işlem yapmak gerekmiyor. Bu da tamirciler için daha az zahmetsiz bir süreç anlamına geliyor.

Bu güncelleme yalnızca tamircilere değil, bu alanda yetkin kişilere de ekranı değiştirme olanağı tanıyor. Elbette ki güncellemenin yayımlanmasında telefon tamircileri de önemli bir rol oynadı ancak iPhone 13 ekran onarımı sorununa yönelik yayımlanan güncellemeden sadece tamirciler yararlanmayacak.