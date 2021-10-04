iPhone 13 Ekranını Face ID Bozulmadan Değişme Nasıl Yapılır?

iPhone 13 ekranını Face ID bozulmadan değişme, Apple'ın almış olduğu yeni kararı yeni iPhone modellerinde uygulamaya başladığının ortaya çıkması ile büyük bir merak konusu olmuştu. Şirketin aldığı yeni karara göre ekran değişimini artık şirketin yapması gerekiyor.

Bu değişimi eğer şirket yapmazsa iPhone 13 serisinin en önemli özelliklerinden biri olan yüz tanıma özelliği kullanılamaz hale geliyor.

Söz konusu uygulama ilk olarak Phone Repair Guru tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Phone Repair Guru, kısa bir süre önce iPhone 13'ün parçalara ayrıldığı yeni bir video yayımladı. Apple'ın en yeni akıllı telefonunu derinlemesine inceledikten sonra üçüncü taraf ekran ile ilgili yapılan değişikliği fark etti.

Phone Repair Guru tarafından paylaşılan bilgilere göre bir tamirci ve telefonun sahibi gibi üçüncü taraflar iPhone 13'ün ekranını değiştirdiğinde Face ID işlevini yitiriyor. Kullanıcı, iPhone'unu açtıktan sonra şu hata mesajı ile karşılaştı:

"Bu iPhone'un orijinal bir Apple ekranına sahip olduğu doğrulanamadı."

Yukarıdaki hata mesajı, Apple'ın artık ekran onarımını sadece kendisinin yapmasını istediği anlamına geliyor. Bu videonun ardından akıllı telefonun ekranının kırılması ya da çizilmesi halinde ekranı sıradan bir tamircide değiştirmek artık pek çok kullanıcı için en son başvurulacak yol oldu.

Bu hemen hemen her iPhone kullanıcısı için önemli bir değişiklik çünkü Apple eğer iPhone'un orijinal bir ekrana sahip olmadığını tespit ederse iPhone 13'ün yüz tarama özelliği kullanıma kapanmış oluyor.

Phone Repair Guru, videonun devamında bazı çipleri yeni ekrana taşımak gibi geçici çözümlerin olduğunu ancak çoğu akıllı telefon tamircisinin bu işlemi çok karmaşık olmasından ötürü yapmayabileceğini belirtti.

Bu videonun ardından iCorrect adlı bir YouTube kanalında bir video daha yayımlandı. Bu videoda Phone Repair Guru'nun değindiği karmaşık süreç 7 dakika gibi kısa bir süre içinde ele alındı.

iPhone 13 Ekranını Face ID Bozulmadan Değiştirme Adımları

iCorrect'e göre iPhone 13 ekranını Face ID bozulmadan değişme işlemi her ne kadar karmaşık olsa da bunu yapmak imkansız değil. iCorrect tarafından yayımlanan blog yazısında iPhone, ekrana gömülü bir mikroçip aracılığı ile iletişim ifade etti.

Bu mikroçip, kullanıcının ekrana dokunuşunu dijital bir sinyale dönüştürmekten sorumlu bir entegre devredir. iPhone 13'ün ekran IC'si artık sadece bir ADC görevini üstlenmekle sınırlı kalmıyor aynı zamanda Face ID ile de iletişim kuruyor. iCorrect, ekran değişiminin ardından Face ID iletişim kurulamamasının iOS 15'te meydana gelen bir hata olduğunu düşündüğünü belirtti.

iCorrect'ın Face ID bozulmadan iPhone 13 ekran değişimini nasıl gerçekleştirdiğini yukarıdaki videodan öğrenebilirsiniz.