iPhone 13 Fiyatları Sızdırılmış Olabilir

Apple oldukça kısa bir süre sonra iPhone 13 modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Nitekim lansmana kalan süre daraldıkça daha fazla detay hakkında bilgi sahibi olmaya devam ediyoruz. Güvenilir sızıntıları ile yakından tanıdığımız Max Weinbach, iPhone 13 fiyatları hakkında dikkat çekici bir raporu ortaya koydu. Peki yeni modellerin fiyatları ne kadar olacak?

Apple iPhone 13 Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Weinbach tarafından yayınlanan rapora göre iPhone 13 Mini 699 USD, iPhone 13 799 USD, iPhone 13 Pro 999 USD ve iPhone 13 Pro Max 1.099 USD başlangıç fiyatları ile satışa sunulacak. Tabii ki depolama birimindeki artış, her zamanki gibi fiyatları da doğrudan etkileyecek.

Ufak bir kıyaslama yapabilmeniz adına şu anda satışta olan modellerin yurt dışı fiyatlarını da sizlerle paylaşalım:

iPhone SE (2020) - 399 USD

iPhone XR - 499 USD

iPhone 11 - 599 USD

iPhone 12 Mini - 699 USD

iPhone 12 - 799 USD

iPhone 12 Pro - 999 USD

iPhone 12 Pro Max - 1.099 USD

Yani iPhone 13 modellerinin tümü, mevcut serinin fiyatları ile birebir aynı fiyatlara sahip olacak gibi gözüküyor. Burada ufak bir detaya dikkat çekmek gerekiyor çünkü yurt dışındaki fiyatlar aynı olsa dahi, ülkemize gelen ürünlerin fiyatları kura bağlı olarak daha yüksek noktalarda yer alabiliyor. Benzer bir durumu iPhone 12 serisinin tanıtılması ile de deneyimlemiştik.

Elimizdeki sızıntılar ve raporlar, iPhone 13 serisinin çarpıcı değişikliklerden ziyade çeşitli iyileştirmelere odaklanacağını işaret ediyor. Tabii ki lansman sırasında neler göreceğimizden tam olarak emin değiliz ve en net bilgiler için 14 Eylül 2021 tarihini beklemeliyiz.

Peki siz sızdırılan bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce modellerin ülkemizdeki satış fiyatları ne kadar olur? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.