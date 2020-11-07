iPhone 13 Gece Çekimlerinde En İyisi Olmak İçin Geliyor

iPhone 13'e gece çekimleri için yeni sensör geliyor. iPhone uzman analisti Ming-Chi Kuo'nun son raporuna göre iPhone 13 hakkında bazı teknik detaylar ortaya çıkmış durumda. İşte gece çekimlerinde en iyisi olmak isteyen iPhone 13 kamerası.

Apple'ın çok beklenen iPhone 12 serisinin piyasaya sürülme aşaması devam ediyorken, önümüzdeki sene tanıtılması planlanan bir sonraki iPhone 13 serisiyle ilgili yeni bilgiler geldi. iPhone uzman analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın ultra geniş lensinin, iPhone 13 serisinde önemli bir yükseltme alacağını iddia etti.

iPhone 13'e gece çekimleri için yeni sensör

Kuo'ya göre iPhone 13'ün kamerası önemli iyileştirmelere sahip olacak. iPhone 13'ün arka tarafında otomatik odaklı f / 1.8 diyafram açıklığına sahip ultra geniş lens olması muhtemel gözüküyor. Bildiğiniz üzere iPhone 12 serisinde LiDAR tarayıcıyla birlikte üç arka kamera bulunuyor ve f / 2.4 sabit odaklı ultra geniş sensör ile donatılmış durumda.

Diyafram açıklığına aşina olmayanlar için, kamera sensörüne alınan ışık miktarı şeklinde özetleyebiliriz. Daha düşük bir diyafram açıklığı pek çok durumda daha fazla ışık alınmasına anlamına geliyor ve bu nedenle f / 1.8 lens, f / 2.4 diyafram açıklığına sahip bir lensten daha fazla ışığa izin verir. Ayrıca sensörün daha fazla ışık almasından dolayı kontrast, netlik ve bulanıklık gibi bazı durumlar düzeltilebilir ve fotoğrafların daha hızlı çekilmesine yardımcı olabilir.

iPhone analisti ayrıca Apple'ın gelecek yılki iPhone 13 serisi için dört modelle devam edeceğini öngörüyor. Bu iddia, önümüzdeki yıl iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'i göreceğimiz anlamına geliyor. ABD'li teknoloji devi, bu seneki iPhone 12 dizilimi ile geniş bir tüketici kitlesini hedeflemiş ve her segmente uygun iPhone sunmuştu.

Analist son olarak tasarım açısından iPhone 13'ün iPhone 12 ile aynı kalacağını iddia etmeye devam ediyor. Bu yüzden yeni iPhone modellerinde ciddi bir tasarım değişikliği beklemek şimdilik hata olacak gibi gözüküyor. Ayrıca daha önceki bir sızıntıda iPhone 13'ün ilk teknik özelliğini de görmüştük.

Peki ya siz bu seneki iPhone 12 modellerini nasıl buldunuz, Apple'ın 2021 Eylül'de tanıtacağı dört farklı iPhone 13 modeli için beklentileriniz neler? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!