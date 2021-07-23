iPhone 13 Hızlı Şarj ile Kullanıcıları Memnun Edebilir

iPhone 13 hızlı şarj desteği ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre yeni iPhone modeli, serinin diğer telefonlara kıyasla daha yüksek hızlı şarj desteği sunacak. Söz konusu iddiaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

iPhone 13 Hızlı Şarj Konusunda Heyecanlandıran Gelişme

Çin merkezli MyDrivers web sitesi tarafından iPhone 13 modeli ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Paylaşılan iddiaya göre bazı iPhone 13 modelleri 25W güç adaptörünü destekleyecek. Yeni modeller bu sayede şarj konusunda iPhone 12 serisine kıyasla bir avantaj sunacak.

iPhone 12 serisi 20W güç adaptörünü destekliyor. Bu sebepten ötürü 25W hızlı şarj desteğine sahip olması beklenen yeni modeller şarj konusunda büyük bir değişiklik sağlamayacak. Samsung Galaxy S21 modelinin de 25W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim.

İddiaya göre iPhone 13'ün kutusundan güç adaptörü çıkmayacak. Kullanıcılar 25W güç adaptörünü Apple mağazasından satın alabilecek. 25W adaptörün ne kadar fiyata sahip olacağı henüz bilinmiyor fakat 20W güç adaptörü, Apple firmasının mağazasında şu anda 199 TL fiyat etiketine sahip.

iPhone 13 serisinin bazı modellerinde 120Hz yenileme hızı desteğinin yer alması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan bazı iddialara göre iPhone 13 Pro Max, 4352 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. iPhone 12 Pro Max isimli modelde 3687 mAh bataryanın yer aldığını belirtelim.

Paylaşılan bilgilere göre iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinde 3095 mAh batarya bulunacak. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde 2185 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

iPhone 12 Mini modelinde 2227 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen iPhone 13 Mini modelinde 2406 mAh büyüklüğünde bataryanın yer alacağı iddia edildi.

iPhone 13 Modelleri Ne Zaman Çıkacak?

Apple, yeni iPhone modellerini özellikle birkaç yıldan beri eylül ayında tanıtıyor ancak yeni tip koronavirüs sagınından ötürü bu durum iPhone 12 modellerinde değişti. COVID-19'dan ötürü iPhone modellerinin sadece tanıtım tarihi değil piyasaya sürülme tarihi de değişti. Bu nedenle iPhone 13'ün ne zaman tanıtılacağını veya ne zaman satışa sunulacağını belirtmek için henüz çok erken.