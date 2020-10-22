iPhone 13'ün İlk Teknik Özelliği Ortaya Çıktı

Apple'ın önümüzdeki sene duyuracağı iPhone 13'ün ilk teknik özelliği sızdırıldı. MacRumors'un ortaya attığı yeni rapora göre, iPhone 13'ün en yeni Snapdragon X60 modeme sahip olacağı ifade edildi. Bu, iPhone 12'nin takip edileceğinin bir göstergesi olabilir.

Apple ve Qualcomm, Nisan 2019'da patent lisansları konusunda iki yıllık bir savaşı sona erdirmişti. Hatta bu iki ABD'li şirket, altı yıllık yenilenebilir bir lisans sözleşmesi ve çok yıllık yonga seti tedarik anlaşması da imzalamıştı. Şimdi ise bir Twitter kullanıcısı, Apple'ın gelecekteki iPhone modeli için düşündüğü Snapdragon modemleri hakkındaki yol haritasını keşfetti.

We already knew this. Was confirmed by Apple/Qualcomm in their own lawsuit settlement. pic.twitter.com/XGJcCu5Ty7 — Danny 🏳️‍🌈 (@dnywlsh) October 21, 2020

iPhone 13'ün ilk teknik özelliği: Snapdragon X60 modem

Twitter'da ortaya çıkan bu belge, Apple'ın 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri ​​arasında Snapdragon X60 modemi içeren ürünlerini piyasaya sürme planını ortaya çıkardı. Ayrıca Snapdragon X60 modemi 2020'nin Şubat ayında duyurulmuş olsa da Qualcomm, bu modeme sahip telefonların 2021 başlarında piyasaya sürüleceğini söylemişti. Snapdragon X60'a sahip olacak ilk model iPhone 13 olabilir.

Qualcomm'un geçtiğimiz dönemde duyurduğu Snapdragon X60 modemi, 7nm tabanlı X55'ten daha küçük ve daha verimli hale getiren 5nm'lik birime sahip. Modem ayrıca daha güvenilir ve daha yüksek hız için aynı anda sub-6GHz ve mmWave bağlantısı kurabiliyor. mmWave 5G ağı mevcut olmadığında ise yüksek hız sağlayabilmek adına sub-6GHz toplama özelliğine sahip.

Snapdragon X60 5G modem, yaklaşan Snapdragon 875 yonga setine büyük olasılıkla gömülü olarak gelecek ve bu teorik olarak, Samsung Galaxy S21 gibi Android amiral gemilerinin iPhone 12'ye kıyasla daha hızlı bir bağlantı hızına sahip olmasının önünü açacak.

Apple'ın teknik planlarını gözler önüne seren belge ayrıca 1 Haziran 2022 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında henüz duyurulmamış Snapdragon X65 ve X70 modemlerinin kullanılacağını da ortaya koyuyor.

Tüm bunların haricinde Çinli sosyal medya sitesi Weibo'ya yüklenen yeni bir video ise hem iPhone 12'nin hem de Galaxy S20'nin sahip olduğu 5G destekli Qualcomm Snapdragon X55 modemini ortaya çıkardı. Video, Apple'ın sızdırılan belgesini daha güvenilir bir hale getiriyorken, Apple ve Samsung kullanıcılarının bağlantı hızında zirveye oynamasını mümkün kılıyor.