iPhone 13'ün İlk Teknik Özelliği Ortaya Çıktı

Apple'ın önümüzdeki sene duyuracağı iPhone 13'ün ilk teknik özelliği sızdırıldı. MacRumors'un ortaya attığı yeni rapora göre, iPhone 13'ün en yeni Snapdragon X60 modeme sahip olacağı ifade edildi. Bu, iPhone 12'nin takip edileceğinin bir göstergesi olabilir.

Apple ve Qualcomm, Nisan 2019'da patent lisansları konusunda iki yıllık bir savaşı sona erdirmişti. Hatta bu iki ABD'li şirket, altı yıllık yenilenebilir bir lisans sözleşmesi ve çok yıllık yonga seti tedarik anlaşması da imzalamıştı. Şimdi ise bir Twitter kullanıcısı, Apple'ın gelecekteki iPhone modeli için düşündüğü Snapdragon modemleri hakkındaki yol haritasını keşfetti.

We already knew this. Was confirmed by Apple/Qualcomm in their own lawsuit settlement. pic.twitter.com/XGJcCu5Ty7