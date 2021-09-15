iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Duvar Kağıtları Yayınlandı

Apple, iPhone 13, iPhone 13 Pro duvar kağıtları yayınladı. Sahip olduğunuz herhangi bir cihaz için yepyeni iPhone 13 ve iPhone 13 Pro duvar kağıtlarını yazımızdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

iPhone 13, iPhone 13 Pro Duvar Kağıtları

ABD'li teknoloji devi, yükseltilmiş donanımın yanı sıra akıllı telefonunuzda mükemmel görünebilecek tüm yeni duvar kağıtlarını paylaştı. Bu yeni iPhone 13 duvar kağıtları, iPhone 13/13 Pro'daki dinamik aralığı, yüksek parlaklığı ve geniş renk alanını sergilemek için çapraz renklerle dolu.

Apple, iPhone 13 özelliklerinin heyecan verici özelliklerini öne çıkarmak için soyut tasarıma bağlı kalmış gibi görünüyor. Duvar kağıtları iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro Max ve diğer OEM akıllı telefonları dahil olmak üzere OLED ekranlı cihazlarda renklerini daha doğru bir şekilde yansıtacaktır.

Not: Aşağıdaki resimler temsili ve ön izleme amaçlıdır. HD+ çözünürlüklü duvar kağıtları zip dosyasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için hazırlanmış duvar kağıtlarını buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Apple iPhone 13 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.1 inç

6.1 inç Ekran Teknolojisi: OLED (Apple Custom)

OLED (Apple Custom) Ekran Çözünürlüğü: 2.532 x 1.170 Piksel

2.532 x 1.170 Piksel Piksel Yoğunluğu: 457 ppi

457 ppi Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

60 Hz İşlemci: A15 Bionic

A15 Bionic Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

12 MP + 12 MP Video Kaydı: 4K @60 FPS / Full HD @240 FPS

4K @60 FPS / Full HD @240 FPS Görüntü Sabitleme: OIS

OIS Ön Kamera: 12 MP

12 MP Wi-Fi: Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Hücresel Bağlantı: 5G / 4G

5G / 4G Güvenlik: Face ID

Face ID Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 3.095 mAh

Apple iPhone 13 Pro Özellikleri Neler?