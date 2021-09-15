iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Duvar Kağıtları Yayınlandı
iPhone 13, iPhone 13 Pro duvar kağıtları resmi olarak paylaşıldı. Apple tarafından yayınlanan görseller, çarpıcı renklere sahip.
Apple, iPhone 13, iPhone 13 Pro duvar kağıtları yayınladı. Sahip olduğunuz herhangi bir cihaz için yepyeni iPhone 13 ve iPhone 13 Pro duvar kağıtlarını yazımızdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.
iPhone 13, iPhone 13 Pro Duvar Kağıtları
ABD'li teknoloji devi, yükseltilmiş donanımın yanı sıra akıllı telefonunuzda mükemmel görünebilecek tüm yeni duvar kağıtlarını paylaştı. Bu yeni iPhone 13 duvar kağıtları, iPhone 13/13 Pro'daki dinamik aralığı, yüksek parlaklığı ve geniş renk alanını sergilemek için çapraz renklerle dolu.
Apple, iPhone 13 özelliklerinin heyecan verici özelliklerini öne çıkarmak için soyut tasarıma bağlı kalmış gibi görünüyor. Duvar kağıtları iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro Max ve diğer OEM akıllı telefonları dahil olmak üzere OLED ekranlı cihazlarda renklerini daha doğru bir şekilde yansıtacaktır.
Apple iPhone 13 Türkiye Fiyatları Belli Oldu
Apple tarafından 14 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen çevrim içi etkinlik sırasında tanıtılan iPhone 13 modellerinin ülkemizdeki resmi satış fiyatları belli oldu.
Not: Aşağıdaki resimler temsili ve ön izleme amaçlıdır. HD+ çözünürlüklü duvar kağıtları zip dosyasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.
iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için hazırlanmış duvar kağıtlarını buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.
Apple iPhone 13 Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6.1 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED (Apple Custom)
- Ekran Çözünürlüğü: 2.532 x 1.170 Piksel
- Piksel Yoğunluğu: 457 ppi
- Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
- İşlemci: A15 Bionic
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP
- Video Kaydı: 4K @60 FPS / Full HD @240 FPS
- Görüntü Sabitleme: OIS
- Ön Kamera: 12 MP
- Wi-Fi: Wi-Fi 6
- Bluetooth: Bluetooth 5.2
- NFC: Var
- Kızılötesi: Yok
- Hücresel Bağlantı: 5G / 4G
- Güvenlik: Face ID
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68
- Batarya Kapasitesi: 3.095 mAh
Apple iPhone 13 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
14 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen çevrim içi etkinlik sırasında Apple iPhone 13 ailesi resmi olarak tanıtıldı. Apple iPhone 13 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi isimli bu yazımızda yeni modeller hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.
Apple iPhone 13 Pro Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6.1 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 2.532 x 1.170 Piksel
- Piksel Yoğunluğu: 457 ppi
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield
- İşlemci: A15 Bionic
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR
- Video Kaydı: 4K @60 FPS / Full HD @240 FPS
- Görüntü Sabitleme: OIS
- Ön Kamera: 12 MP
- Wi-Fi: Wi-Fi 6
- Bluetooth: Bluetooth 5.2
- NFC: Var
- Kızılötesi: Yok
- Hücresel Bağlantı: 5G / 4G
- Güvenlik: Face ID
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68
- Batarya Kapasitesi: 3.095 mAh
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