Apple, iPhone 13 Kamera Özelliklerini Tanıtmak İçin Hashflag Oluşturdu

Apple, iPhone 13 kamera özellikleri tanıtımı için Twitter'da hashflag oluşturdu. Sinema modu da dahil olmak üzere pek çok yeni özellikle donatılan akıllı telefonun kamerasının kalitesini gözler önüne seren bir video paylaşan şirket, tweetinde #HollywoodInYourPocket hashtagine de yer verdi.

Hashflag hakkında bilginiz yoksa kısaca Twitter'da bazı özel hashtaglerin yanında yer alan simgelere hashflag adı verilir. Apple büyük bir çoğunlukla özel etkinlikler esnasında hashtaglerin kullanımını arttırmak ve ilgi çekmek için hashflaglerden yararlanır. Örneğin en son etkinlikte de Apple hashtaglerinin yanında simge yer almıştı.

Şirket her ne kadar genellikle etkinlikler sırasında bu simgeleri kullanmaktan yana olsa da bu sefer alışılmışın dışına çıktı ve hashflagi iPhone 13'ün kamerasını öne çıkarmak için kullandı.

Hashtagden de anlaşılabileceği üzere Apple, yeni iPhone'ların Hollywood'u cebinize getirebileceğini iddiası ile sahnede yer almak istiyor. Hashflags.io tarafından da belirtildiği üzere hashflag yaklaşık 3 gün önce oluşturuldu. #HollywoodInYourPocket hashtaginin yanında artık Apple logolu çekim tahtası yer alıyor.

Şirket, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun sinematik modu ile kaydedilen videoları paylaşmak için oluşturmuş olduğu özel hashtagi kullanıyor. Apple, söz konusu tweetinde şu ifadelere yer verdi:

Tweette ayrıca bu sözünü destekleyebilecek bir video yer alıyor. Örneğin 6. saniyede odak noktasında ön plandaki kadın varken arka plandaki kişi bulanık kalıyor. 8. saniyede ise tam tersi gerçekleşerek arka plandaki kişinin görüntüsü netleşirken ön plandaki kadının görüntüsü bulanıklaşıyor.

Aşağıdaki tweette hashtagin yanında bir simge görmeniz mümkün değil ancak Twitter'da #HollywoodInYourPocket hashtagini kullanırsanız veya bu hashtagin kullanılmış olduğu bir tweete bakarsanız yanında Apple logolu bir çekim tahtası olduğunu görebilirsiniz.

Shift focus between foreground and background

automatically with Cinematic mode on iPhone 13 Pro. #HollywoodInYourPocket