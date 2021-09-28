iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro'dan Daha İyi!

DxOMark tarafından açıklanan kamera performans testlerinin sonuçlarına göre iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro modelinden daha iyi performans sergilemeyi başardı. Peki her iki modelin kamera tarafındaki perfomansları arasında nasıl bir fark bulunuyor?

iPhone 13 Mini'nin Kamerası, iPhone 12 Pro'dan Daha Başarılı

DxOMark kısa bir süre önce iPhone 13 Mini ve iPhone 13 Pro modellerinin kamera performans testlerini internet sitesi üzerinde yayınladı. iPhone 13 Pro modelinin aldığı puanı ayrı bir haberde paylaşmıştık ancak burada odaklanacağımız konu, iPhone 13 Mini modelinin kamera performansı olacak.

Yapılan testlerde iPhone 13 Mini, kamera tarafında 130 puan almayı başardı. Alt kategorilere göz attığımızda Fotoğraf için 138 puan, Zoom için 55 puan ve Video için 117 puan aldığını görüyoruz. Ayrıca modelin genelleştirilmiş Selfie puanı da 99 puan olarak açıklandı.

Geçtiğimiz senenin amiral gemisi olan ve üçlü kamera kurulumu ile kutudan çıkan iPhone 12 Pro ise kamera tarafında 128 puan almıştı. Alt kategorilere göz attığımızda Fotoğraf için 135 puan, Zoom için 66 puan ve Video için 112 puan aldığını görüyoruz. Modelin genelleştirilmiş Selfie puanı ise 98 puan olarak açıklanmıştı.

Bu durumda iPhone 13 Mini, Kamera başlığında 2 puan ve Selfie başlığında 1 puan farka sahip. Üstelik alt kategorilere indiğimizde Fotoğraf tarafında 3 puan, Video tarafında ise 5 puan fark attığını görüyoruz. Zoom tarafında 11 puan geride kalıyor olsa da, genel sıralamada halen üstünlüğünü korumayı başarıyor.

Söz konusu testlerin gerçekten de şaşırtıcı sonuçlar sunduğunu söyleyebiliriz. Bu arada iPhone 13 Mini modelinin 130 puanlık değeri, iPhone 12 Pro Max'in 130 puanlık değeri ile de birebir eşit durumda. Yani yeni modelin en küçük varyantı, geçtiğimiz senenin en güçlü modeli ile benzer bir kamera performansı sergiliyor.

Peki siz yapılan bu testler hakkında ne düşünüyorsunuz? Kamera odaklı bir cihaz alacak olsanız iPhone 12 Pro Max'i mi yoksa iPhone 13'ü mü tercih ederdiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.