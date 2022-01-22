iPhone 13 Pembe Ekran Sorunu Ortaya Çıktı

iPhone 13 pembe ekran sorunu gün yüzüne çıktı. Çok sayıda Apple kullanıcısı, akıllı telefonun ekranını pembe ya da mor renge dönüştüren hataya maruz kaldığını ileri sürdü. Donmalara, gecikmelere ve cihazın yeniden başlatılmasına yol açan soruna dair tüm detaylar haberimizde.

iPhone 13 Pembe Ekran Hatası Çözümü Var mı?

Çok sayıda iPhone 13 kullanıcısı, oldukça can sıkıcı bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar, karşılaştıkları iPhone hatasını Weibo gibi sosyal medya platformları ve Apple destek sayfası üzerinden paylaştı.

Aktarılan bilgilere göre iPhone 13 isimli cihazın ekranı belirli aralıklarla mor ya da pembe renk ile kaplanıyor. Bu durumun ardından telefonda donma, yeniden başlatma ve gecikme gibi sorunlar yaşanıyor.

Söz konusu hatanın iPhone 13’ün yanı sıra iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde de meydana geldiği belirtildi. Kullanıcı deneyimini ciddi ölçüde olumsuz yönde etkileyen sorunun neden kaynaklandığı ise bilinmiyor.

BossLianbo kullanıcı ismine sahip olan bir kişi, Weibo isimli sosyal medya hizmeti üzerinden yaptığı paylaşıma göre Apple’ın müşteri hizmetleri söz konusu hatanın donanımdan kaynaklanmadığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple’ın müşteri hizmetleri, sorunun çözümü için kullanıcıların sistem güncellemesi yapmasını ve ayrıca cihazda yer alan tüm uygulamaların son sürüme güncellemelerini önerdi.

Kalistron isimli bir kullanıcı, Apple’ın resmi destek sayfasında 13 Kasım 2021 tarihinden itibaren belirli aralıklarla söz konusu sorun ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Kullanıcı, pembe ya da mor renk hatası nedeni ile cihazın kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

IPhone 13 Pro Max kullanıcısı Kalistron, karşılaştığı sorunu çözmek için telefonu yeniden başlattığını, sıfırlama işlemini gerçekleştirdiğini ve internet üzerinden bulduğu yöntemleri uyguladığını fakat hiçbir yöntemin işe yaramadığını söyledi.

Çok sayıda yöntem deneyen fakat başarılı olamayan kullanıcı, cihazını resmi teknik servise teslim ettiğini, yetkililerin arızanın anakarttan kaynaklandığını söylediğini ileri sürdü. Bir diğer kullanıcı ise 6 gün önce aldığı iPhone cihazında söz konusu sorunu yaşadığını belirtti.

Jfon isimli kullanıcı ise Apple mağazasında görevli kişilerin telefonun son sürüme güncellenmesi gerektiğini ifade ettiğini söyledi. Kullanıcı, güncelleme işlemini yapamadığını, telefonun çöktüğünü ve kapandığını iddia etti.

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