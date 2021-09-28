iPhone 13 Pro DxOMark Puanı Belli Oldu

Kısa bir süre önce tanıtılan ve ülkemizde yakın bir zamanda raflarda yerini alacak olan iPhone 13 ailesi, gelişmiş kamera özellikleri ile öne çıkıyor. Bu alandaki baskın otoritelerden birisi olan DxOMark tarafından yapılan test ile iPhone 13 Pro DxOMark puanı belli olmuş oldu.

iPhone 13 Pro DxOMark Puanı Kaç?

DxOMark üzerinde yayınlanan verilere göre iPhone 13 Pro, kamera tarafında 137 puan ile listeye dördüncü sıradan giriş yaptı. Listenin ilk beş üyesine baktığımızda Huawei P50 Pro (144), Xiaomi Mi 11 Ultra (143), Huawei Mate 40 Pro+ (139), iPhone 13 Pro (137) ve Huawei Mate 40 Pro (136) modellerini görüyoruz.

Bu arada iPhone 13 Mini modeli de 130 puan ile listede kendisine yer ediniyor. Bu puan kendisini iPhone 12 Pro Max (130), Xiaomi Mi 10 Pro (128) ve Samsung Galaxy S20 Ultra (126) modellerinin üzerine çıkarmayı başarıyor. Yani DxOMark'a göre iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro Max'ten bir puan bile olsa daha iyi kamera kalitesine sahip.

Selfie puanlarına göz attığımızda hem iPhone 13 Pro hem de iPhone 13 Mini, 99 puan almış durumda. Selfie listesinin ilk beş üyesi ise Huawei P50 Pro (106), Huawei Mate 40 Pro (104), Huawei P40 Pro (103), Asus ZenFone 7 Pro (101) ve Huawei Nova 6 5G (100) olarak öne çıkıyor.

iPhone 13 Pro'nun Kamera başlığı altındaki verilerini detaylı bir şekilde incelediğimizde Fotoğraf kategorisinde 144 puan, Zoom kategorisinde 76 puan, Video kategorisinde ise 119 puan aldığını görüyoruz. Selfie başlığı altındaki verilere baktığımızda ise Fotoğraf kategorisinde 102 puan ve Video kategorisinde 95 puan aldığını görüyoruz.

iPhone 13 Mini'nin Kamera başlığı altındaki verilerini detaylı bir şekilde incelediğimizde Fotoğraf kategorisinde 138 puan, Zoom kategorisinde 55 puan, Video kategorisinde ise 117 puan aldığını görüyoruz. Selfie başlığı altındaki verilere baktığımızda ise Fotoğraf kategorisinde 101 puan ve Video kategorisinde 95 puan aldığını görüyoruz.