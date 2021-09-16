iPhone 13 Pro GPU Testleri Yüzde 55'lik Artış Sunuyor

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 13 ailesi, en yeni A15 Bionic işlemci ile birlikte geliyor. iPhone 13 Pro GPU testleri, iPhone 12 Pro ile kıyaslandığında yüzde 55 oranında performans artışı yaşandığını gözler önüne serdi. İşte merak edilen detaylar ve dahası!

iPhone 13 Pro GPU Testleri Performanstaki Artışı Ortaya Koydu

Apple tarafından yapılan lansmanda A15 Bionic ile ilgili bazı detaylara değinilmiş ve CPU tarafında yüzde 50, GPU tarafında yüzde 30 performans artışı vaat edilmişti. Tabii ki diğer ana bileşenlerin de formüle dahil edilmesi, performans testlerindeki ana sonucun belirlenmesine yardımcı oluyor.

iPhone 13 Pro modelinde yapılan GPU testlerinde, iPhone 12 Pro ile kıyaslandığında yüzde 55 oranında performans artışı gözlemlendi. Bu, temelde vaat edilen performans artışının neredeyse iki katı anlamına geliyor. Geekbench üzerinde A14 ile 9.123 puan alan iPhone 12 Pro, A15 ile 14.216 puan alan iPhone 13 Pro modelinin oldukça gerisinde kalıyor.

Geekbench algoritması bellekle ilgili merak edilen bazı detayları da ortaya koymayı başarıyor. Bu kapsamda bildiğiniz üzere iPhone 12 Pro 6 GB RAM ile kutudan çıkıyordu ve iPhone 13 Pro da 6 GB RAM ile geliyor. Yani geçen seneden bu yana bellek kurulumu ile ilgili bir değişiklik yapılmamış diyebiliriz.

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256 GB için 11.999 TL

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