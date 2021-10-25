Apple Paylaştı: iPhone 13 Pro ile Stüdyo Kalitesinde Efektler Nasıl Çekilir?

Apple tarafından kısa bir süre önce satışa sunulan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri, şirketin şimdiye dek ortaya koyduğu en başarılı kamera kurulumları ile birlikte geliyor. Apple'ın yayınladığı yeni bir video, iPhone 13 Pro ile stüdyo kalitesindeki efektleri nasıl yaratabileceğinize yönelik bazı fikirler sunuyor.

iPhone 13 Pro ile Stüdyo Kalitesinde Efektler Yaratmak Mümkün

Yayınlanan videoya göz attığımızda büyük bütçeli filmlerde görmeye alışkın olduğumuz çeşitli efektler ile karşılaşıyoruz ancak buradaki önemli detay, tüm bu sahnelerin iPhone 13 Pro ile çekilmiş olması. Yine bu videoda gördüğümüz şeylerden birisi de yeni modelin düşük ışıktaki çekim performansının önemli derecede iyileşmiş olduğu olarak öne çıkıyor.

iPhone 13 Mini Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 10.999 TL

256 GB için 11.999 TL

512 GB için 13.999 TL

iPhone 13 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 11.999 TL

256 GB için 12.999 TL

512 GB için 14.999 TL

iPhone 13 Pro Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 15.999 TL

256 GB için 16.999 TL

512 GB için 18.999 TL

1 TB için 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 17.999 TL

256 GB için 18.999 TL

512 GB için 20.999 TL

1 TB için 22.999 TL

Apple, iPhone 13 ailesi ile depolama varyantlarında bazı değişikliklere imza attı: Bu kapsamda iPhone 13 Mini ve iPhone 13 için en düşük depolama varyantı 128 GB olurken, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için en yüksek depolama varyantı 1 TB oldu.