iPhone 13 Pro Max Dayanıklılık Testi (Video)

iPhone 13 Pro Max dayanıklılık testi yapan bir YouTube, akıllı telefonun olası bir düşüşe karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gözler önüne serdi. Yeni iPhone cihazlarının çıkışını gerçekleştirmesi ile çok sık görülen iPhone sağlamlık testleri, Apple'ın son akıllı telefon modelini satın almak ile satın almamak arasında ikilemde olan potansiyel müşteriler açısından oldukça faydalı olabiliyor.

Telefonun olası düşüşlere karşı dayanıklılığı bugün pek çok müşteri için en önemli kriterlerden biri olmaya devam ediyor. Siz de iPhone 13 Pro Max'in çeşitli yüksekliklerden düşüşlere ne kadar dayanıklı olduğunu merak ediyorsanız aşağıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz.

Bir YouTube kanalı olan EverythingApplePro'da yayımlanan yeni videoda iPhone 13 Pro Max ile iPhone 13 Pro bazı testlere tabi tutuldu.

EverythingApplePro ise en kötü ama mümkün senaryolardan birini ele alarak en son çıkan iPhone modelinin sert bir zemine düştüğünde gerçekten söylendiği gibi dayanıklılığını koruyup korumadığını gösterdi.

iPhone 13 Pro Max Dayanıklılık Testi Nasıl Sonuçlandı?

YouTuber, ilk olarak her iki Phone'u da yaklaşık bir masa yüksekliğinden aşağı doğru üç kez düşürdü. Ne iPhone 13 Pro'nun ne de iPhone 13 Pro Max'in herhangi bir yerinde çizik oluştu.

İlk testte beklenenin üstesinde bir sonuçla karşılaşılmış olsa da YouTuber, akıllı telefonları kendi boyuna denk gelen yükseklikten aşağı bıraktığında izleyicileri beklenmedik bir sonuç karşılamış oldu. Düşüşün ardından iPhone 13 Pro Max'in durumu hala iyiydi ama aynısını iPhone 13 Pro için söylemek mümkün değildi.

İkinci test 3 kez tekrarlandı. Üçüncü tekrarda iPhone 13 Pro'nun ekranı kırıldı fakat çalışmaya devam etti. iPhone 13 Pro Max'te ise herhangi bir hasar meydana gelmedi. Her iki telefon da gayet normal çalıştı.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max dayanıklılık testi yapan YouTuber'ın üçüncü testinin ana hedefi, telefonların tavan yüksekliğinden aşağı doğru düşmesi halinde meydana gelebilecek hasarın büyüklüğünün ne olacağını öğrenmek oldu.

Bu testin sonucunda iPhone 13 Pro'nun arkası bir hayli hasar gördü. iPhone 13 Pro Max'in arkasında ise çok az çizik oluştu. iPhone Pro Max, testin bir sonraki tekrarında ekranı zemine bakacak şekilde düştü ve ekran çalışmaya devam etse de kırıldı.