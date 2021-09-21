iPhone 13 Pro Max Kutu Açılış Videosu Yayımlandı

Bir YouTuber, iPhone 13 Pro Max kutu açılış videosu paylaştı. YouTube üzerinden yayımlanan video sayesinde yeni iPhone modelinin kutu içeriğine göz atabiliyoruz. Kutu açılış videosu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlik esnasında iPhone 13 serisini tanıtmıştı. iPhone 13 serisi iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşuyor.

iPhone 13 Pro Max modeli, iPhone 12 Pro Max'e benzer bir tasarıma sahip ancak bazı küçük değişiklikler var. iPhone 12 Pro Max 228 gram ağırlığındayken iPhone 13 Pro Max ise 240 gram ağırlığında. Ayrıca cihazın arka yüzeyinde yer alan kamera çıkıntısı da önceki modele kıyasla biraz daha büyük.

iPhone 13 Pro Max Kutu Açılış Videosu Paylaşıldı

SalimBaba Technical isimli YouTube kanalı üzerinden iPhone 13 Pro Max modelinin kutu açılış videosu yayımlandı. Paylaşılan videoda iPhone 13 Pro Max modelinin altın renkli sürümü yer alıyor.

Cihazın kutu içeriğinde akıllı telefonun yanı sıra USB-C - Lightning kablosu, Apple çıkartması ve iğne bulunuyor. 3 dakika 32 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

iPhone 13 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.7 inç, OLED, 457 ppi, 120Hz

6.7 inç, OLED, 457 ppi, 120Hz Çözünürlük: 2.778 x 1.284 Piksel

2.778 x 1.284 Piksel Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield

Ceramic Shield İşlemci: A15 Bionic

A15 Bionic Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR

12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR Video Kaydı: 4K 60 FPS / Full HD 240 FPS

4K 60 FPS / Full HD 240 FPS Görüntü Sabitleme: OIS

OIS Ön Kamera: 12 MP

12 MP Wi-Fi: Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Bluetooth: 5.2

5.2 NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Hücresel Bağlantı: 5G / 4G

5G / 4G Güvenlik: Face ID

Face ID Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya: 4.352 mAh

iPhone 13 Pro Max Fiyatı

iPhone 13 Pro Max fiyatı 128 GB için 17.999 TL, 256 GB için 18.999 TL, 512 GB için 20.999 TL ve 1 TB için 22.999 TL olarak açıklandı. Yeni modelin çıkış tarihi ise 01 Ekim 2021 olarak belirlenmiş durumda.