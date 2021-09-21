iPhone 13 Pro Max Kutu Açılış Videosu Yayımlandı
Çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen iPhone 13 Pro Max kutu açılış videosu yayımlandı. İşte videonun tüm detayları!
Bir YouTuber, iPhone 13 Pro Max kutu açılış videosu paylaştı. YouTube üzerinden yayımlanan video sayesinde yeni iPhone modelinin kutu içeriğine göz atabiliyoruz. Kutu açılış videosu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlik esnasında iPhone 13 serisini tanıtmıştı. iPhone 13 serisi iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşuyor.
iPhone 13 Pro Max modeli, iPhone 12 Pro Max'e benzer bir tasarıma sahip ancak bazı küçük değişiklikler var. iPhone 12 Pro Max 228 gram ağırlığındayken iPhone 13 Pro Max ise 240 gram ağırlığında. Ayrıca cihazın arka yüzeyinde yer alan kamera çıkıntısı da önceki modele kıyasla biraz daha büyük.
Katlanabilir iPhone Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı
Katlanabilir iPhone çıkış tarihi dahil olmak üzere önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın katlanabilir telefon için LG ile iş birliği yaptığı ileri sürüldü.
iPhone 13 Pro Max Kutu Açılış Videosu Paylaşıldı
SalimBaba Technical isimli YouTube kanalı üzerinden iPhone 13 Pro Max modelinin kutu açılış videosu yayımlandı. Paylaşılan videoda iPhone 13 Pro Max modelinin altın renkli sürümü yer alıyor.
Cihazın kutu içeriğinde akıllı telefonun yanı sıra USB-C - Lightning kablosu, Apple çıkartması ve iğne bulunuyor. 3 dakika 32 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.
iPhone 13 Pro Max Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.7 inç, OLED, 457 ppi, 120Hz
- Çözünürlük: 2.778 x 1.284 Piksel
- Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield
- İşlemci: A15 Bionic
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR
- Video Kaydı: 4K 60 FPS / Full HD 240 FPS
- Görüntü Sabitleme: OIS
- Ön Kamera: 12 MP
- Wi-Fi: Wi-Fi 6
- Bluetooth: 5.2
- NFC: Var
- Kızılötesi: Yok
- Hücresel Bağlantı: 5G / 4G
- Güvenlik: Face ID
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68
- Batarya: 4.352 mAh
iPhone 13 Pro Max Fiyatı
iPhone 13 Pro Max fiyatı 128 GB için 17.999 TL, 256 GB için 18.999 TL, 512 GB için 20.999 TL ve 1 TB için 22.999 TL olarak açıklandı. Yeni modelin çıkış tarihi ise 01 Ekim 2021 olarak belirlenmiş durumda.
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