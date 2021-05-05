iPhone 13 Pro Max Tasarımı Ortaya Çıktı: Çentikte Önemli Değişiklik!

iPhone 13 Pro Max tasarımı gün yüzüne çıktı. Unbox Therapy isimli YouTube kanalı üzerinden iPhone 13 Pro Max'e ait olduğu iddia edilen bir maket incelendi. Söz konusu maket, yeni Apple ürünlerinin nasıl bir tasarıma sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor.

iPhone 13 Pro Max Tasarımı Nasıl Olacak?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, iPhone X modeline çentik eklemesi ile beraber iPhone kullanıcıları tarafından eleştirilerin odağı haline gelmişti. Apple'ın yanı sıra Samsung, Huawei ve diğer birçok akıllı telefon üreticisi tarafından piyasaya sürülen akıllı telefonlarda da çentik tasarımı mevcut.

Çentik tasarımını bazı kullanıcılar oldukça severken bazı kullanıcılar ise pek hoşlanmıyor. Bu nedenden dolayı çentik tasarımı, akıllı telefon sektöründe kullanıcılar arasında tartışmalara en fazla yol açan konulardan bir tanesi olmaya devam ediyor.

Akıllı telefonlarda yer alan çentik tasarımı mevcut ekran alanının artmasını sağlıyor ve bu da kullanıcıların ekrandan daha fazla tasarruf etmesini mümkün kılıyor. Üreticiler, çentik boyutunu olabildiğince küçültmeye çalışarak ekrandan olabildiğince tasarruf etmeye çalışıyor.

Unbox Therapy isimli YouTube kanalı üzerinden iPhone 13 Pro Max modelinin maketi incelendi. Videoda yer alan makete baktığımızda önümüzdeki yıl satışa sunulacak cihazın önceki modellere kıasla daha küçük bir çentik boyutuna sahip olacağını görüyoruz.

Çentik, yeni cihazlarda da çok küçük bir boyuta sahip olmayacak. Bu, çentik tasarımını sevmeyen kullanıcıların pek hoşuna gitmeyecektir. ABD merkezli teknoloji devi, True Depth kamera sistemi için gerekli olan bileşenler nedeni ile çentiği tamamen nasıl kaldırıcağı konusunda henüz bir çözüm bulamadı.

iPhone 12 serisinde hoparlör kameranın hemen sol kısmında yer alıyordu. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iPhone 13 serisinde hoparlörün üst kısma taşındığını görüyoruz. Aktarılan bilgilere göre yeni Apple ürünü, iPhone 12 Pro Max ile hemen hemen aynı boyuta sahip olacak.

iPhone 13 Modelleri Ne Zaman Çıkacak?

Apple, yeni iPhone modellerini özellikle birkaç yıldan beri eylül ayında tanıtıyor fakat yeni tip koronavirüsten dolayı bu durum iPhone 12'lerde değişti. COVID-19'dan ötürü iPhone modellerinin sadece tanıtım tarihi değil piyasaya sürülme tarihi de değişti. Bu nedenle iPhone 13'ün ne zaman tanıtılacağını veya ne zaman satışa sunulacağını belirtmek için henüz çok erken.