Apple, iPhone 13 ProMotion Sorunu İçin Etkili Bir Adım Attı

iPhone 13 serisi cuma günü resmen satışa çıktı. Akıllı telefonlar bazı müşterilerin eline ulaştığında iPhone 13 ProMotion özelliğinin doğru bir şekilde çalışmadığı fark edildi. Kullanıcılar söz konusu sorun ile ilgili geri bildirimde bulunmaya devam ettikçe Apple tarafında da sorunu çözmeye yönelik yeni bir adım atıldı.

iPhone 13 ProMotion Sorunu Ne Zaman Düzelecek?

Üçüncü taraf geliştiriciler yakında 120Hz ekran yenileme hızından yararlanmaya başlayabilecek. Apple, geliştiricilerin yeni bir Info.plist anahtarı eklemeye ihtiyacı olacağını ve konu ile ilgili rehberin yakında geleceğini belirtti.

Şirketin ayrıca yakın bir zamanda yayımlayacak olduğu yazılım güncellemesi, Core Animation tarafından çalıştırılan animasyonların maksimum 120Hz ekran yenileme hızına ulaşamamasına neden olan sorunu da çözüme kavuşturacak.

Standart animasyonlar ve kaydırma hareketleri, geliştiricilerin herhangi bir özel kod yazmasına gerek olmadan ProMotion tarafından otomatik olarak ele alınır. Bu sadece ekranın yalnızca 120Hz'de maksimuma çıktığı anlarda değil, ekran yenileme hızının güç tasarrufu nedeniyle 10Hz'e kadar düşürüldüğü zamanlarda da geçerli.

Batarya ömrü gibi nedenlerden ötürü eğer özel işlemeler yapılıyorsa uygulamaların 120Hz desteğini etkinleştirmesi gerekiyor. Geliştiricilerin izlemesi gereken bütün adımlar yakın bir zamanda Apple tarafından yayımlanacak olan rehberde yer alacak. Geliştiriciler, söz konusu rehberde ne yapması gerektiğini öğrenebilecek.

iPhone 13 Serisi Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı

iPhone 13 serisi, Türkiye'de ön siparişe sunuldu. Şu andan itibaren fiziki ve sanal mağazalar üzerinden iPhone 13 modellerinin siparişlerini verebilirsiniz.

Türkiye'de iPhone 13 Mini Ne Kadar?

128 GB için 10.999 TL

256 GB için 11.999 TL

512 GB için 13.999 TL

Türkiye'de iPhone 13 Ne Kadar?

128 GB için 11.999 TL

256 GB için 12.999 TL

512 GB için 14.999 TL

Türkiye'de iPhone 13 Pro Ne Kadar?

128 GB için 15.999 TL

256 GB için 16.999 TL

512 GB için 18.999 TL

1 TB için 20.999 TL

Türkiye'de iPhone 13 Pro Max Ne Kadar?