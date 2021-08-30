iPhone 13 Şebeke Çekmiyor Sorununu Ortadan Kaldıracak!

Analist Ming-Chi Kuo tarafından ortaya atılan iddiaya göre iPhone 13 şebeke çekmiyor sorununu çözecek. Yeni iPhone modelleri ile 4G ve 5G kapsamı dışında dahi arama yapabileceği ve mesaj gönderilebileceği ileri sürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört farklı akıllı telefon modelini satışa sunmuştu. Kullanıcılar, iPhone 12 modellerinin satışa sunulmasının ardından çok yakında satışa sunulması beklenen iPhone 13 serisini merak içerisinde beklemeye başladı.

iPhone 13 Şebeke Çekmiyor Problemini Nasıl Çözecek?

Yakında tanıtılması beklenen iPhone 13 modelleri ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Analist Ming-Chi Kuo tarafından ortaya atılan iddiaya göre iPhone 13 serisine sahip olan kullanıcılar, 4G ve 5G hücresel bağlantısına ihtiyaç duymadan arama yapabilecek ve mesaj gönderebilecek.

iPhone 13 serisinin uydu iletişimini destekleyen özelleştirilmiş bir Qualcomm X60 modemine sahip olacağı ileri sürüldü. Şebeke çekmiyor sorunu özelleştirilmiş Qualcomm X60 modemi ile çözülecek. Böylece kullanıcı deneyimi en üst seviyeye taşınacak.

Ming-Chi Kuo, Apple firmasının iPhone 13 ile uydu iletişimini mümkün hale getirebilmesi için söz konusu modemin yanı sıra uydu iletişim hizmet sağlayıcısı ile iş birliği yapması gerekeceğini ileri sürdü. Teknoloji ve hizmet kapsamı açısından Apple ile iş birliği yapma olasılığı en yüksek olan uydu iletişim hizmet sağlayıcısının Globalstar olduğu iddia edildi.

Kullanıcıları Nasıl Bir iPhone 13 Kamerası Bekliyor?

Bloomberg'den Mark Gurman tarafından geçtiğimiz haftalarda paylaşılan bilgilere göre iPhone 13'te portre modunda video çekme imkanı sunulacak. Portre modu, ilk olarak 2016 yılında iPhone 7 Plus ile birlikte kullanıma sunulmuştu.

Kullanıma sunulduğu günden itibaren ilgi odağı olan portre modu, fotoğrafın arka planını bulanıklaştırarak nesneyi daha keskin bir odak haline getirir. iPhone 13'te bu mod ile video çekimi yapılacak. Paylaşılan bilgilere göre kullanıcılar video kaydı yaptıktan sonra bulanıklığı ayarlayabilecek.

İddiaya göre yeni iPhone modellerinde bir özellik daha bulunacak. Kullanıcılar ProRes desteği sayesinde daha yüksek kalitede video kaydı yapabilecek. Bu da düzenleme esnasında kullanıcılara daha fazla seçenek sunacak. Geçtiğimiz yıl ProRAW özelliği iPhone 12 Pro modeline özel olarak sunulmuştu. Dolayısıyla ProRes özelliği de iPhone 13 Pro modeline özel olarak sunulabilir.