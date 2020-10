iPhone 13 Touch ID Ekrana Gömülü Olarak Gelebilir!

iPhone 12 serisinin çıkış tarihine sayılı günler kala iPhone 13 ile ilgili oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bir Twitter kullanıcısı tarafından ortaya atılan iddiaya göre önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek yeni iPhone modelinde ekrana gömülü Touch ID yer alacak. Face ID'ye alternatif olarak ekleneceği iddia edilen Touch ID, görünüşe göre iPhone modellerine yeniden geliyor. L0vetodream kullanıcı ismine sahip olan Twitter kullanıcısı tarafından ortaya atılan iPhone 13 Touch ID iddiası ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

iPhone 13 Touch ID Ekrana Gömülü Olarak mı Gelecek?

2019 yılında yaşanan bir sızıntı neticesinde iPhone 12 modelinde ekrana gömülü Touch ID özelliğinin yer alacağı iddia edilmişti. Bu iddianın ardından teknoloji devi Apple firmasının 2021 yılında yeni iPhone modeline hem Touch ID hem de Face ID teknolojilerini ekleyeceği tahmin edilmişti. L0vetodream isimli Twitter kullanıcısı tarafından ortaya atılan yeni iddia bu tahmini doğruluyor. Peki, iPhone 13 Touch ID ekrana gömülü olarak gelecek mi?

L0vetodream kullanıcı ismine sahip olan Twitter kullanıcısı, "MESA uts for iPhone" ifadelerinin yer aldığı bir tweet attı. Jon Prosser isimli Twitter kullanıcısı ise L0vetodream tarafından atılan tweette yer alan "MESA" kelimesinin Touch ID, "uts" kısaltmasının ise "under the screen" anlamına geldiğini ifade etti. Jon Prosser tarafından atılan söz konusu tweet, kısa süre içerisinde 1000'den fazla yorum aldı. iPhone 13 Touch ID iddiası iPhone kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.

Apple, ek güvenlik önlemi kapsamında iPhone 13 serisinde hem Face ID hem de ekrana gömülü Touch ID özelliğini bir güvenlik seçeneği olarak sunabilir. Face ID teknolojisinin bazı potansiyel güvenlik sorunları mevcut ancak Apple firması, söz konusu güvenlik sorunlarını çözmek için kısa süre önce Subepidermal Imaging olarak adlandırılan bir patent almıştı. Parmak izi gereksinimi ile beraber iPhone 13'ün güvenliğini üst seviyeye taşıyacak.

iPhone 13 serisi ile ilgili ortaya atılan iddialar ekrana gömülü Touch ID ile sınırlı değil. UniverseIce kullanıcı ismine sahip olan Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz haftalarda iPhone 13 çentik tasarımı ile ilgili önemli iddiada bulunmuştu. UniverseIce tarafından paylaşılan bilgiye göre önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iPhone modellerinin çentik tasarımı önceki cihazlara kıyasla daha kısa bir çentiğe sahip olacak.