iPhone 13 Ultra Geniş Açılı Kamera için Yükseltme Sunacak!

Geçtiğimiz aylarda iPhone 12 modelleri ile karşımıza çıkan Apple, şu sıralar gelecek nesil modeller üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada bazı yeni sızıntılara göre iPhone 13 ultra geniş açılı kamera için oldukça önemli bir yükseltmeye parmak basacak. Peki ama bu yükseltme neleri değiştirecek?

iPhone 13 Kamerası Nasıl Olacak?

Barclays bünyesinde görev alan Blayne Curtis ve Thomas O'Malley tarafından ortaya atılan yeni rapora göre satışa sunulacak tüm iPhone 13 modellerindeki ultra geniş açılı sensörler, f/1.8 diyaftam açıklığı ile gelecek. Ufak bir kıyaslama olması adına güncel modellerdeki ultra geniş açılı lenslerde f/2.4 diyafram açıklığı bulunuyor.

Peki ama diyafram açıklığı değerinin düşmesi ne anlama geliyor?

Diyafram Açıklığı Nedir? Ne İşe Yarar?

Kısa bir şekilde diyafram açıklığı; denklanşör hızı ve ISO ile birlikte pozlama üçgeninin üç ayağından birisini oluşturur. Temel olarak merceğin önündeki deliğin ne kadar geniş olduğunu ve dolayısı ile ne kadar ışığa izin verdiğini anlamamıza yardımcı olur.

Burada ufak bir bilgilendirme yapmak adına diyafram açıklığı f-stop yolu ile ölçülür ve bu ölçüler logaritmiktir. Başka bir deyişle f/4'ten f/2'e geçmek kameraya giren ışık miktarını iki katına değil, dört katına çıkartır. Işık miktarını iki katına çıkartmak için f/2.8'e geçmeniz gerekir.

Kısaca özetlersek f değeri düşerse görüntüler daha parlak hale gelirken, yükselirse görüntüler daha karanlık hale gelir.

- f değeri düştükçe diyafram genişliği artar.

- Daha geniş diyafram, daha düşük ışıkta daha iyi fotoğraf çekebilmenize olanak sunar.

- f-stop bir lensin gerçek odak uzaklığından hesaplanır. Örneğin iPhone 11 Pro'da yer alan telefoto lens f/2 diyafram açıklığında 52mm odak uzaklığına sahip bir sensör. Bu, ışığın 1 inç genişliğindeki delikten geçeceği anlamına gelir.

iPhone 13 Kamerası Nasıl Olacak?

Bu noktada elimizdeki sızıntılar kapsamında iPhone 13 modellerinde aşağıdaki gibi bir yapılandırma ile karşılaşmayı bekliyoruz:

- iPhone 13 Mini: İkili Kamera Kurulumu

- iPhone 13: İkili Kamera Kurulumu

- iPhone 13 Pro: Üçlü Kamera Kurulumu + LiDAR

- iPhone 13 Pro Max: Üçlü Kamera Kurulumu + LiDAR

Hemen yukarıdaki bilgileri göz önüne aldığımızda kamera kurulumu açısından herhangi bir farklılık olmayacağını görüyoruz. Tabii ki sensör teknolojisi değişecektir ancak kamera sayısı birebir korunabilir gibi gözüküyor. Öte taraftan artırılmış gerçeklik adına önemli bir yere sahip olan LiDAR, pahalı olması sebebi ile, yalnızca üst modellerde yer alacak gibi gözüküyor. Tıpkı iPhone 12'lerde olduğu gibi.