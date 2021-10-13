iPhone 13 Üretimi Sekteye Uğrayabilir

Dünyanın dört bir yanında sürmekte olan yarı iletken sıkıntısı, bu süreçten 'en az miktarda' etkilendiği söylenen Apple için dahi zorlu bir süreç haline gelmeye başlıyor. Bazı yeni raporlara göre iPhone 13 üretimi yarı iletken sıkıntısı nedeni ile sekteye uğrayabilir. Peki bu ne anlama geliyor?

iPhone 13 Üretimindeki Sorunlar Stoklara Yansıyabilir

Apple tarafından 14 Eylül tarihindeki çevrim içi etkinlik sırasında tanıtılan iPhone 13 ailesi kısa bir süre önce satışa sunuldu. Bloomberg tarafındaki raporlara göre şirket, çip krizi nedeni ile iPhone 13 serisinin üretimine yönelik hedeflerini 10 milyon birim azaltabilir gibi gözüküyor.

Bildiğiniz üzere Apple, iPhone serisinde kendi yonga setlerini kullanıyor ve üretim TSMC tarafından yapılıyor. Öte taraftan Texas Instuments ve Broadcom kaynaklı tedarik sorunları, üretim hedefinin aşağıya düşmesine neden olabilir. Bu şirketlerden birisi ekran parçaları üretirken, bir diğeri kablosuz bileşenler üzerine odaklanıyor.

Kısa süre önce yayımlanan raporlarda yarı iletken sıkıntısının dönem içerisinde akıllı telefon üreticilerini de etkilemeye başladığını görmüştük ancak Apple, diğer akıllı telefon üreticilerine nazaran daha güçlü bir alt yapıya ve daha efektif satın alım gücüne sahip olduğu için, bu süreçten 'en az miktarda' etkilenen şirket olarak belirtilmişti.

Şimdi, işin bu boyuta gelmesi sektördeki sorunların ne kadar ciddi hale geldiğini gösteren bir işaret olarak öne çıkıyor. Başka bir deyişle Apple dahi bileşenleri güvence altına alabilmek için elindeki gücü kullanamıyorsa, diğer akıllı telefon üreticilerini daha zorlu zamanlar bekliyor olabilir.

Söz konusu raporlar doğruysa ve Apple yarı iletken sıkıntısının sorunları ile uğraşıyorsa, teslimat tarihlerinin önemli ölçüde artmaya başladığını görmeliyiz. Aynı şekilde bir iPhone 13 almak istediğinizde, bunun için birkaç mağaza dolaşıp stok aramanız gerekebilir.