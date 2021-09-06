iPhone 13 Uydu İletişim Özelliği Hakkında Dikkat Çeken Gelişme!

Kısa bir süre önce ortaya çıkan iPhone 13 uydu iletişim özelliği ile ilgili meraklandıran bir iddia ortaya atıldı. Yeni iPhone ailesinin sahip olacağı öne sürülen uydu desteğinin belirli pazarlarla sınırlı olarak sunulacağı iddia ediliyor.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından yakın bir zamanda tanıtılması beklenen iPhone 13 modelleri ile ilgili oldukça önemli bir iddia öne sürülmüştü. Analist Ming-Chi Kuo tarafından ortaya atılan iddiaya göre iPhone 13 serisine sahip olan kullanıcılar, 4G ve 5G hücresel bağlantısına ihtiyaç duymadan arama yapabilecek ve mesaj gönderebilecekti.

iPhone 13 serisinin uydu iletişimini destekleyen özelleştirilmiş bir Qualcomm X60 modemine sahip olacağı ileri sürülmüştü. Yeni iPhone modellerini kullanacak kişilerin kendilerine sunulacak olan destekle birlikte şebeke sorunlarının da Qualcomm X60 modemi ile çözülmesi bekleniyordu. Bu aynı zamanda kullanıcı deneyiminin en üst seviyeye taşınmasına da büyük bir katkı sağlayabilir.

Ming-Chi Kuo, Apple firmasının iPhone 13 ile uydu iletişimini mümkün hale getirebilmesi için söz konusu modemin yanı sıra uydu iletişim hizmet sağlayıcısı ile iş birliği yapması gerekeceğini ileri sürdü. Teknoloji ve hizmet kapsamı açısından Apple ile iş birliği yapma olasılığı en yüksek olan uydu iletişim hizmet sağlayıcısının ise Globalstar olduğu iddia edildi.

Bu iddia ortaya atılır atılmaz tepkiler, eleştiriler ve yorumlar gecikmedi. Bazı analistler, iddiaların gerçek olma ihtimaline bir hayli düşük bir ihtimalmiş gibi yaklaştı. İleri sürülen yeni bir söylenti ise geçen günlerde ortaya atılan bu iddiayı destekliyor.

iPhone 13 Uydu İletişim Özelliği Bazı Bölgelerle Sınırlı Olabilir

Bloomberg'ün "Power On" bülteni ile kullanıcılara ulaşan Mark Gurman, yeni iPhone modellerinde uydu iletişim özelliğinin bulunacağını ancak bunun sadece belirli pazarlarla sınırlı olarak kullanıma sunulacağını ifade etti.

Bu özellik belirli pazarlarda hücresel erişim olanağından yararlanılamadığında kullanıcının acil durum çağrısı yapması vb. amaçlarla kullanılabilecek.

Gurman, özelliğin operatörlerin isyan etmesine neden olabileceği için Apple'ın hücresel erişimin mevcut olduğu bir bölgede kullanıcıların özellikten yararlanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Bu söylentilerin ardından kullanıcıların kafasında özelliğin nasıl kullanıma sunulabileceği hakkında soru işaretleri oluştu ve bu soru işaretlerinin yakında ortadan kalkması bekleniyor.