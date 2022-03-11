iPhone 13'ün Yeni Rengi Gözleri Kamaştırıyor

Apple'ın ön sipariş süreci yalnızca M1 destekli iPad Air veya en yeni iPhone SE 3 için olmayacak. Bu haftaki "Peek Performance" etkinliğinde Apple, iPhone 13 serisinin yeni yeşil sürümlerini tanıttı ve Pro olmayan modeller için toplam renk sayısını altıya çıkardı. iPhone 13 Pro ve Pro Max artık beş renkte mevcut ve şimdi bu yeni "Alp Yeşili" sürümünü Apple'ın web sitesinden ön sipariş verebilirsiniz.

iPhone 13 mini ve iPhone 13'ün yeni tonları birbirinden ilginç yeşil renklerde gözüküyor. Pro sürümde daha buzul bir yeşil tonu tercih edilirken, mini sürümde daha metalik bir yeşil tonuyla karşılaşıyoruz. Renk daha soluk gibi gözükse de çok daha tatminkâr bir tercih.

En temelinde bu yeni iPhone'larda farklı olan başka bir şey yok. Geçen yılın iPhone 13'leri ama sadece yeşil tonlarındalar.

Alp Yeşili iPhone 13 Nasıl Görünüyor?

İki yeni iPhone 13'ün fotoğraflarına bakıldığında daha metalik tonlardaki yeşile koyu ışıkta siyahın tonları bile denebilir ancak kesinlikle daha çok koyu yeşil gibi hissettiriyor. Bu tip ekstra renk seçenekleri son yıllarda firmalar tarafından yok sayılmaya başlandı ancak bariz ki telefonlara bambaşka bir hava katıyorlar.