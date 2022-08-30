iPhone 14, 30W Hızlı Şarj Desteğiyle Gelebilir

Apple'ın 7 Eylül'deki iPhone 14 serisi lansmanına kısa bir süre kalmışken yeni bir sızıntı, iPhone 14 serisinin iPhone 13 serisinde kullanılan 20W değerinden önemli bir artışla 30W hızlı şarj özelliğiyle gelebileceğini gösteriyor.

Söylentiler, isimsiz bir şarj cihazı markasının erken erişim ve inceleme için medyaya 30W iPhone 14 adaptörleri gönderdiği iddialarına dayanıyor. Bu şirket, Apple'ın iPhone 14 serisinin bir özelliği olarak 30W hızlı şarjın reklamını yapacağına inanıyor.

Bu sızıntı temelde sağlam kaynaklara dayanmıyor ancak gerçekleşmesi çok da zor bir durum değil. iPhone 13 Pro Max, bir testte geçici olarak 27W şarjı destekleyebildi, bu da yeni seride 30W desteğinin mümkün olduğunu gösteriyor. Şu anda 18W PD USB-C adaptörüne takılı bir iPhone 8 veya daha yenisi, pilinin %50'sini 30 dakikada şarj ediyor. iPhone 12 ve sonraki modeller ise 20W hızlı şarjı destekliyor.

30W, Pillerin Daha Hızlı Tükenmesine Neden Olabilir

30W'lık bir şarj cihazı, teorik olarak bu süreyi önemli ölçüde azaltacaktır, tabii önemli ölçüde daha fazla ısı pahasına. Daha yüksek watt, özellikle iPhone'lar gibi daha küçük pile sahip telefonlar için daha hızlı şarj anlamına geliyor ancak bu aynı zamanda daha fazla ısı, daha az verimlilik ve daha hızlı pil bozulması anlamına da geliyor.

30W şarjın iPhone 14 Pro modelleriyle sınırlı olup olmayacağı veya tüm iPhone 14 modellerinde mevcut olup olmayacağı net değil. Pil boyutuna göre de sınırlamalar getirilebilir, bu nedenle belki de yalnızca "max" modeller bu özelliğe sahip olabilir.

iPhone 14 serisinin 7 Eylül'deki Apple etkinliği sırasında duyurulması bekleniyor.