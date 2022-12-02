iPhone 14'ün Uydu ile Acil Durum Çağrısı, Bir Adamın Hayatını Kurtardı!

Apple, iOS 16.1'i kullanıma sunmasıyla birlikte, iPhone 14 sahiplerinin hücresel veya WiFi bağlantısı olmadığında uydu bağlantısını kullanarak acil servislerle iletişime geçmesine olanak sağlamak için tasarlanmış uydu aracılığıyla Acil SOS özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik, bugün Alaska'da bir adam kırsal bir bölgede mahsur kaldığında adamın kurtarılabilmesini sağladı.

1 Aralık sabahı erken saatlerde Alaska Eyalet Polisleri, Noorvik'ten Kotzebue'ye kar makinesiyle seyahat eden bir adamın mahsur kaldığına dair bir uyarı aldı. Adam hiçbir yola bağlantısı olmayan soğuk ve uzak bir yerdeydi ve durumu yetkilileri uyarmak için ‌iPhone 14‌ cihazındaki uydu özelliği aracılığıyla Acil SOS'u etkinleştirdi.

Apple'ın Acil Durum Müdahale Merkezi, yerel arama ve kurtarma ekipleri ve Northwest Arctic Borough Arama ve Kurtarma Koordinatörü ile birlikte çalışarak gönüllü arama görevlilerini doğrudan acil durum işlevini kullanarak Apple'a iletilen GPS koordinatlarına gönderdi.

Apple'ın Uydu Bağlantısı Mahsur Kalan Adamın Yerini Tespit Etti

Adam başarıyla kurtarıldı ve herhangi bir yaralanma olmadı. Bulunduğu alan şehir merkezine uzak ve uydu bağlantısının mevcut olduğu yerlerin tam snırındaydı. Apple, uydu bağlantısının, Kanada ve Alaska'nın kuzey bölgeleri gibi 62° enlem üzerindeki yerlerde çalışmayabileceğini ve Noorvik ve Kotzebue'nin 69° enlemlere yakın olduğunu söylüyor.

SOS aracılığıyla acil durum çağrıları, tüm iPhone 14 kullanıcıları tarafından kullanılabilir ve acil bir durum oluştuğunda ve WiFi veya hücresel bağlantı olmadığında etkinleştirilebilir. Bu özelliğin kullanımı iki yıl boyunca ücretsiz olacak fakat Apple, ileriye dönük maliyetinin ne kadar olacağı konusunda henüz ayrıntı sağlamadı.

Uydu bağlantısı şu anda Kuzey Amerika'da mevcut ve yakında Fransa, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık'a da yayılacak.