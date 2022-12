iPhone 14'ün Kaza Tespiti Özelliği Can Kurtarmaya Devam Ediyor

Dün öğleden sonra meydana gelen ciddi bir kazaya karışan iki kişi, iPhone 14 modellerinde bulunan uydu bağlantısı aracılığıyla, kaza tespiti özelliğinin devreye girmesiyle yerleri tespit edilerek kurtarıldı.

Olay, Kaliforniya'daki Angeles Ulusal Ormanı'ndaki Angeles Ormanı Otoyolu üzerinde, bir dağın yamacından yalpalayarak uzak bir kanyona bir aracın düşmesi sonucu meydana geldi. Arabadaki bir ‌iPhone 14‌ modeli kazayı algıladı ve hücresel sinyal olmadığı için uydu bağlantısı üzerinden kaza tespit özelliği sayesinde yetkililere ihbar gönderdi.

Kazaya karışan iki kişi, Montrose Araştırma ve Kurtarma Ekibi tarafından tespit edildi ve bir helikopterle çıkarıldı. Yerel bir hastaneye getirilen kazazedelerde hafif ila orta dereceli yaralanmalar tespit edildi ve tüm kurtarma aşaması kayda alındı.

