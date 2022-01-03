iPhone 14'te Çentik Olacak mı? Açıklama Geldi!

iPhone 14'te çentik yer alacak mı? Bu soru, çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından oldukça uzun bir süredir merak ediliyordu. Bloomberg'den Mark Gurman, konuya dair önemli bir açıklama yaptı. Gurman tarafından yapılan açıklamaya ilişkin detaylar haberimizde.

iPhone 14 Çentik Tasarımı ile Gelecek mi?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı akıllı telefon modelini satışa sundu. Kullanıcılar, iPhone 13 modellerinin satışa sunulmasının ardından yeni iPhone serisini merak içerisinde beklemeye başladı.

Yeni iPhone modellerinin çentik tasarımına sahip olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bloomberg'den Mark Gurman, merak edilen konuya dair oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

Gurman, Power ON isimli podcast yayının son bölümünde yaptığı açıklamada, iPhone 14 modellerinin delikli ekran tasarımı ile birlikte geleceğini ileri sürdü. Apple analsiti Ming-Chi Kuo dahil olmak üzere birçok kaynak daha önce yeni iPhone modelinin çentiğe sahip olmayacağını iddia etmişti.

Günümüzde Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların bir kısmı delikli ekran tasarımına sahip. Bu tasarıma sahip olan cihazların ekranlarının üst kısmında küçük dairesel bir kamera yer alır. Böylelikle ön kameranın ekranda fazla yer kaplamasının önüne geçilir.

Çentikli tasarım, ekranda çok fazla yer kaplıyor ve bu durum, çoğu kullanıcının hoşuna gitmiyor. Görünüşe göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi, akıllı telefon kullanıcılarının bir kısmının hoşuna gitmediği çentiği kaldırmaya hazırlanıyor.

Yeni iPhone modellerinde çentikli tasarımın terk edilecek olması, Face ID teknolojisinin ekran altına entegre edileceği anlamına geliyor. Elbette çentiksiz iPhone modeli, yalnızca bir iddiadan ibarettir. Bu sebepten ötürü iPhone 14'ün delikli ekran ile gelmeme ihtimali de mevcut.

Gurman'a göre bu yıl içerisinde delikli ekrana sahip çentiksiz iPhone 14'ün yanı sıra 5G desteğini içeren iPhone SE, yenilenen tasarıma ve M2 işlemciye sahip MacBook Air, kablosuz şarj özelliğinin yer aldığı iPad Pro ve Apple Watch'un yeni sürümü de tanıtılacak.