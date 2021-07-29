Apple, iPhone 14 ile Çentiğe Veda Edecek

iPhone 14 çentiksiz olacak. Ortaya çıkan yeni söylentiler, iPhone 14'ün Face-ID sensörünü kaybetmeden çentiği kullanmayacağını öne sürüyor.

Apple, 2017 amiral gemisi iPhone tasarımında home düğmesini kaldırırken, biyometrik sensör için yeni bir konum bulması gerekiyordu. Çözüm, iPhone X'in ön paneline bir "çentik" koymaktı. Apple'ın bu tasarım hamlesi başta Çinli üreticiler olmak üzere pek çok telefon şirketi tarafından benimsendi. Ancak Apple hayranları çentiğin varlığından artık memnun değil.

Apple, bu yıl Eylül ayında yeni iPhone 13 serisini resmi olarak piyasaya sürecek. Ne yazık ki çentik tasarımını ortadan kaldırmayacak, sadece boyutu küçültecek. iPhone 14 ile ilgili gelen ilk söylentiler, Apple'ın iPhone 14'le birlikte çentiği kaldırmayı planladığına işaret ediyor. Apple çentiği kaldırıp ekrana gömülü bir Touch-ID veya Face-ID sensörü kullanmaya başlayabilir.

iPhone 14 çentiksiz olacak: Ekran altı parmak izi sensörü

Mevcut iPhone'ların yüz kimliği için görüntüleme sensörü ekranın bir parçası gibi görünebilir, ancak aslında değil. iPhone X modelinden sonraki tasarımlarda sadece ekranın üstüne yerleştirildi.

Raporlar, Apple'ın ekranın altına sensör yerleştirilmesine izin veren yeni bir patente sahip olduğunu iddia ediyor. Patent, iPhone'un optik görüntüleme dizisini ekranın altına yerleştirerek ekrandan iletilen ışığı farklı yönlerden olarak alabildiğine işaret ediyor. Bu optik görüntüleme patenti; ortam ışığı, yapılandırılmış ışık, parmak izleri ve yüz tanıma sensörleri gibi herhangi bir görüntüleme sensöründe kullanılabilir

Bu patent, ekranın bir kısmında Apple'ın "diyafram" olarak adlandırdığı "opak bir arka panel tarafından tanımlanan görüntüleme bölgesi" olabileceği anlamına geliyor. Touch ID ve Face ID'yi kullanabilmek için ekranın bu diyafram alanının piksel yoğunluğu diğer bölgelere kıyasla daha düşük.

Apple'ın diyafram adını verdiği bu bölgeyle ilgili olarak diğer bir olasılık da Touch ID ve Face ID aktif olduğunda, bu alandaki piksellerin daha düşük yoğunlukta olmasıdır. Ancak kullanılmadığında piksel yoğunluğu diğer alanlar ile aynı olmak zorunda.

Bu teknolojiyle donatılan iPhone'un ekran altı parmak izi sensörü kullanması bekleniyor. Ayrıca ekran altı bir Face ID sensörü ve hatta ekranın altında bir iris tanıma kullanacak. Bu teknoloji aynı zamanda iPhone'un çentik tasarımını tamamen ortadan kaldırmasını da sağlayacak.