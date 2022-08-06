Söylentiler Büyüyor: iPhone 14 Çıkış Tarihi Ertelenebilir

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle birlikte iPhone 14'ün beklenen lansman penceresi olan sonbahar aylarında çıkamayacağı düşünülüyor. Apple üretim konusunda yeni kararlar almak zorunda kalabilir.

Çoğunuzun bildiği gibi, Apple TSMC'nin en büyük müşterilerden ve şirket, iPhone'ların üretildiği Çin'deki Pegatron'a çip gönderiyor. Ve Pelosi'nin Tayvan ziyareti, Çin-Tayvan ilişkisine daha da büyük bir yük getirdi. Devamında da nakliye belgelerinde "Tayvan" veya "Çin Cumhuriyeti"nden söz edilmesini yasaklayan yeni düzenlemeler getirildi.

Bu da, donanımın tamamı olmasa da bir kısmının Tayvan'a iade edilebileceği ve sonuç olarak iPhone 14 üretiminin gecikebileceği anlamına geliyor.

Apple Üretim Zincirini Genişletmeyi Amaçlıyor

Daha da kötüsü Pegatron'un Başkan Yardımcısı, TSMC'den üst düzey yöneticilerinin ziyaret sırasında Pelosi ile görüldü, bu nedenle bu, Apple ve diğer ABD merkezli şirketlerin büyük bir ticaret savaşında kendilerini bulabileceği anlamına geliyor.

Apple, Tayvanlı ortaklarıyla hâlihazırda görüşmelerde bulunuyor ve "Tayvan'da Üretildi" veya "Çin Cumhuriyeti" etiketlerinin kaldırılmasını veya değiştirilmesini istiyor. Ming-Chi Kuo'nun kaynaklarının Foxconn'un Hindistan fabrikasından 6.1 inçlik iPhone 14 birimlerinin üretileceğini iddia etmesi de bu ihtimalleri artırıyor. Görünüşe göre Apple ilk kez üretimini güçlü bir şekilde çeşitlendirmeyi planlıyor.