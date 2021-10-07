iPhone 14 Damla Çentik ile Kutudan Çıkabilir

iPhone 13 modellerinin tanıtılmasının üzerinden bir ay dahi geçmemiş olsa da, şimdiden iPhone 14 hakkında bazı iddialar ile karşılaşmaya başladık. Oldukça saygın kaynaklardan gelen bazı yeni sızıntılara göre iPhone 14 damla çentik tasarımı ile kutudan çıkabilir.

iPhone 14 Damla Çentikli Tasarıma Sahip Olabilir

Güvenilir sızıntıları ile yakından tanıdığımız Ming-Chi Kuo, 2022 yılında tanıtılacak olan modellerin Android cihazlara benzer damla çentikli tasarım ile kutudan çıkabileceğini ifade etti. Kuo, bu durumun tüm cihazlar için olmasa da, en azından üst segment cihazlar için (Pro ve Pro Max) geçerli olabileceğini belirtti.

iPhone X modelinden bu yana kullanılan çentikli tasarım, iPhone 13 serisi ile birlikte önemli ölçüde daralmıştı. Nitekim bazı kaynaklar da damla çentik tasarımının TrueDepth sensöründen ötürü mümkün olmayacağını ancak bunun yerine çentiğin daha küçük hale gelebileceğini belirtiyor.

Buna paralel olarak Ming-Chi Kuo da damla çentik tasarımının uygulanmaya başlanması halinde Face ID kurulumunun nasıl sağlanacağı konusunda herhangi bir detay paylaşmadı. Yine de buradaki olası ihtimaller ekran altı sensörlerin kullanılabileceği yönünde olabilir.

Yine aynı raporlarda iPhone 14 modellerinin ekran altı Touch ID sensörüne sahip olmayacağı vurgulandı. Buna karşın iPhone 14 serisinin muhtemelen halen tasarım aşamasında olduğunu ve detayların ilerleyen haftalarda değişikliğe uğrayabileceğini hatırlatalım.

Peki siz bu tasarım iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple genellikle diğer markalarla özdeşlemiş olan damla çentikli tasarıma geçiş yapabilir mi yoksa ikonik tasarımı korumaya devam mı eder? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.