iPhone 14 Ekran Özellikleri Sızdırıldı

iPhone 14 ekran özellikleri gün yüzüne çıktı. Ortaya atılan iddiaya göre iPhone 14 serisinde yalnızca üç model 120Hz yenileme hızı sunacak. Bir iPhone 14 modelinin 60Hz yenileme hızı sunacağı ileri sürüldü. İddiaya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı akıllı telefon modelini satışa sunmuştu. Kullanıcılar, iPhone 13 modellerinin satışa sunulmasının ardından yeni iPhone serisini merak içerisinde beklemeye başladı.

iPhone 14 Ekran Özellikleri Neler?

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 14 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan son sızıntıya göre iPhone 14 serisindeki bir modelde LTPS OLED ekran kullanılacak. Bu modelin 60Hz yenileme hızı sunacağı iddia edildi. Elbette bu model, serideki en düşük fiyata sahip cihaz olacak.

iPhone 14 serisinde üç modelin ekranı 120Hz yenileme hızı sunacağı ileri sürüldü. Bu cihazların LTPO ekrana sahip olacağı iddia edildi. iPhone 13 serisinde yalnızca Pro ve Pro Max modellerinin 120Hz yenilme hızına sahip LTPO ekran kullandığını belirtelim.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin ekran panellerini Samsung üretiyor. Ortaya çıkan yeni raporlar, LG şirketinin önümüzdeki yıldan itibaren Apple'ın LTPO ekran tedarik zincirine dahil olacağını gözler önüne serdi. Ortaya atılan iddia doğru çıkarsa şirket, bu ekran için Apple'ın ikinci tedarikçisi olacak.

Bu zamana kadar sızdırılan bilgilere göre iPhone 14 serisinde 5,4 inç ekran büyüklüğüne sahip bir mini model olmayacak. Bu seride 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 14, 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max'in bulunacağı ileri sürüldü.

iPhone 14 Serisinde Çentik Olacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir sızıntıya göre önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen iPhone 14 serisinde çentik yer almayacak. Yeni iPhone modellerinin delikli ekran tasarıma sahip olacağı ileri sürüldü.

Daha önce yaşanan birçok sızıntı, iPhone 14 modelinde ekran altı Face ID olacağını ileri sürüyordu fakat paylaşılan görsel bu sızıntıları yalanlıyor. Görünüşe göre akıllı telefon kullanıcıları, ekran altı Face ID özelliği için uzun bir süre daha bekleyecek.