Apple'ın iPhone 14 Ekranlarında Kullanacağı Teknolojiler Belli Oldu

The Elec'in haberine göre Apple, bu hafta iPhone 14 için OLED ekranlarını seri üretim öncesinde değerlendiriyor. Söz konusu OLED ekran panellerinin, Temmuz ve Ağustos ayları arasında seri üretime başlanacak olan standart 6,1 inç ‌iPhone 14‌ modeline yönelik olduğu bildiriliyor.

Ekranlar, Apple'ın tedarikçisinin iPhone 13 için OLED panellerdeki ince film transistörlerin devre genişliğini gizlice değiştirdiğini keşfetmesiyle bu yılın başlarında tartışmalara yol açan Çinli ekran paneli üreticisi BOE'ye ait. BOE yöneticileri sorunu çözmek için Cupertino'yu ziyaret ettikten sonra Apple ile daha önce görüştükleri OLED panelleri konusunda ortak karara vardılar çünkü tedarik zincirindeki varlıkları, Samsung Display ve LG Display üzerinde daha rekabetçi olmaları ve fiyatları düşürmeleri için baskı yapıyor.

‌iPhone 13‌'ün ekranındaki değişikliklerle birlikte yaşanan durumlar, Apple'ın BOE'den sipariş ettiği ekran sayısını yaklaşık beş milyon ile sınırlandıracak gibi görünüyor. BOE, Apple'ın onayını Haziran sonundan önce almayı umuyor ancak tedarikçinin Samsung ve LG'nin birkaç hafta gerisinde olduğu söyleniyor. Çin'deki üreticilerle yaşanan gecikmelere rağmen, ‌iPhone 14‌ serisinin sonbaharda normal şekilde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Şu anda bilinen anlaşmaya göre LG, standart iPhone 13, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max için OLED tedarik edecek, BOE ise 2022'de Apple için yalnızca standart iPhone 13 ve iPhone 14 için OLED tedarik edecek.

iPhone 14 Serisinin Ekran Teknolojisi Nasıl Olacak?

Raporlar iPhone 14 serisinin birkaç önemli ekran detayından bahsediyor. iPhone 14 ve 14 Plus, iPhone 14'ün önceki nesle göre daha yüksek yenileme hızlarına sahip olmasını sağlayacak olan LTPS OLED panellerle donatılacak ancak yenileme hızları LTPO panelleri gibi değişken olmayabilir. Tasarım açısından iPhone 14 ve 14 Plus, iPhone 13 serisi gibi ikonik çentiğe sahip olmaya devam edecek.

Bu arada iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max, iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max ile aynı olan LTPO OLED panellere sahip olacak ancak buradaki en büyük fark, Apple'ın selfie kamerayı barındıran iki delikli bir oyuk kullanacak olması. Ayrıca ekrandaki çentik yerine Face ID modülü kullanılacak.