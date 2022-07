iPhone 14 Serisi "Her Zaman Açık Ekran" Özelliği ile Geliyor

iPhone 14 Pro ve Pro Max'in "Her Zaman Açık Ekran"a (Always-on Display) sahip olması bekleniyor ve şimdi Apple'ın akıllı telefon işletim sisteminin en son sürümü olan iOS 16'nın, özellikle birlikte çalışmak için güncellenmiş duvar kağıtları içerdiğine dair kanıtlar ortaya çıktı.

Geçen yılki iPhone 13 Pro ve Pro Max, hareketli içeriğin daha pürüzsüz ve daha hızlı görünmesini sağlamak için ekranın 60Hz ekranlardan iki kat daha hızlı yenilenmesini sağlamak adına 120Hz'lik yüksek yenileme hızına sahip ilk iPhone'lardı.

Yüksek yenileme hızları fazlasıyla pil tüketimine sahip olduğundan Apple, ekranda ne olduğuna bağlı olarak değişen dinamik bir yenileme hızına izin veren düşük sıcaklıklı polikristal oksit (LTPO) teknolojisiyle telefonları donattı. Sınırlama, telefonların yenileme hızını yalnızca 10Hz'e düşürme yeteneğine sahip, bu nedenle her zaman açık ekran özelliğine sahip değillerdi.

