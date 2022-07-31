iPhone 14 Serisi "Her Zaman Açık Ekran" Özelliği ile Geliyor

iPhone 14 Pro ve Pro Max'in "Her Zaman Açık Ekran"a (Always-on Display) sahip olması bekleniyor ve şimdi Apple'ın akıllı telefon işletim sisteminin en son sürümü olan iOS 16'nın, özellikle birlikte çalışmak için güncellenmiş duvar kağıtları içerdiğine dair kanıtlar ortaya çıktı.

Geçen yılki iPhone 13 Pro ve Pro Max, hareketli içeriğin daha pürüzsüz ve daha hızlı görünmesini sağlamak için ekranın 60Hz ekranlardan iki kat daha hızlı yenilenmesini sağlamak adına 120Hz'lik yüksek yenileme hızına sahip ilk iPhone'lardı.

Yüksek yenileme hızları fazlasıyla pil tüketimine sahip olduğundan Apple, ekranda ne olduğuna bağlı olarak değişen dinamik bir yenileme hızına izin veren düşük sıcaklıklı polikristal oksit (LTPO) teknolojisiyle telefonları donattı. Sınırlama, telefonların yenileme hızını yalnızca 10Hz'e düşürme yeteneğine sahip, bu nedenle her zaman açık ekran özelliğine sahip değillerdi.

Here's how the iPhone 14 Pro's always-on display will work... 👀📱



Rather than being completely black with just the date/time like on Android, your wallpaper will fade out and still be visible.



(via @9to5mac) pic.twitter.com/DfJV8CTxuR — AppleTrack (@appltrack) July 29, 2022

Yeni Söylentiler Özelliğin Yalnızca 2 iPhone 14 Modelinde Yer Alacağını İddia Ediyor

iPhone 14 Pro ve Pro Max'in 1Hz yenileme hızına izin verecek ekranlara sahip olduğu söyleniyor ve bu, her zaman açık ekranla ilgili söylentileri doğrular nitelikte. iPhone 14 Pro ve Pro Max'te her zaman açık ekran özelliği muhtemelen ekran düşük parlaklık seviyesindeyken pil seviyelerini, alarmları, hava durumunu, takvimleri ve diğer bilgileri gösteren widget'ları görüntülemenize izin verecek. Hassas verilerin kilit ekranında görünmesini engellemek için bir ayarı etkinleştirmek de mümkün olacak.

Şimdilik yeni iddialar, normal modeller olan 6.1 inç iPhone 14 ve 6.7 inç iPhone 14 Max'in 60Hz ekranlara sahip olacağını ve bu nedenle her zaman açık ekran özelliğini desteklemeyeceklerini belirtiyor. Diğer yeni iki modelin her zaman açık ekran ile geleceği artık oldukça muhtemel.