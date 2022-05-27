iPhone 14 İşlemcisine Dair Yeni Detaylar Paylaşıldı

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Apple'ın iPhone 14 serisiyle ilgili çeşitli iddialar gündemi fazlasıyla meşgul etti. Şimdi ise son gelen bir rapor, yeni nesil iPhone'lara güç sağlayacak yeni nesil A16 Bionic işlemci ile ilgili bazı ilginç bilgileri ortaya çıkardı.

Daha önce Cupertino merkezi şirketin iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için yeni A16 işlemcisini kullanacağı, standart iPhone 14 ve iPhone 14 Max'in ise geçen yılki A15 Bionic işlemcisinin yenilenmiş bir sürümünü kullanacağını öğrenmiştik. Ayrıca yeni A16 Bionic'in başlangıçta TSMC'nin yeni 4nm teknolojisine dayandığına inanılıyordu ancak sızıntılarıyla ünlü @ShrimpApplePro'ya göre bu durum bu yıl böyle olmayabilir.

From a fairly reliable source, but take this one with a big grain of MSG.

A16 Bionic will continue to use 5nm from TSMC N5P. From the list I received from source “TSMCFF5”

Upgrades are slightly better CPU, LPDDR5 RAM and better GPU. (1/3) pic.twitter.com/lYebcki94F — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) May 26, 2022

Standart iPhone'lar A15 Bionic İşlemciye Bağlı Kalabilir

Atmış olduğu tweet'te güvenilir bir kaynağının A16 Bionic işlemcinin hâlâ 5nm teknolojisine veya TSMC N5P'ye dayanacağını söylediğini belirten @ShrimpApplePro, bununla birlikte bunun yalnızca iddialardan ibaret olduğunu bu yüzden bu bilgiye temkinli yaklaşılması gerektiğini söyledi. Ancak güvenilir olduğunu iddia ettiği kaynağı, A16 Bionic'in aynı zamanda yenilenmiş bir işlem teknolojisi olabilecek TSMCFF5'i temel alabileceğini belirtiyor.

Tweet ayrıca yeni A16 Bionic işlemcinin yeni ve geliştirilmiş bir CPU ve GPU'nun yanı sıra LPDDR5 RAM desteği ile birlikte geleceğini de ekliyor. Öte yandan iPhone 14 ve iPhone 14 Max'in 5nm işlem teknolojisine bağlı A16 Bionic'e sahip olacağı, Pro modellerinin ise daha gelişmiş bir A16 Pro işlemciyle donatıldığı söylentileri de var. Yine de tüm bunların söylentilerden ibaret olduğunu tekrar etmekte fayda var.

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