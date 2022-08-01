iPhone 14'ün Kamera Tedarikçileri Belli Oldu

Analist Ming-Chi Kuo, son analizinde Sunny Optical'ın iPhone 14 serisi için geniş kameralı 7P lenslerin en büyük tedarikçisi olacağını ve bu nesil için Largan ve Genius'un en önemli tedarikçiler olacağı yönündeki piyasa mutabakatını aşacağını söyledi.

Sunny Optical, geçen yıl iPhone tedarik zincirinin bir parçası olmaya başladığı için Apple şirketi adına hâlâ yeni bir tedarikçi olarak sayılıyor. Şimdi firma, iPhone 14 serisi için geniş kamera 7P lenslerinin çoğundan sorumlu konumda. Kuo'nun açıklaması şu şekilde:

"Sunny Optical'ın yüksek kaliteli geniş 7P lensinin (iki yüksek kaliteli iPhone 14 Pro'da kullanılır) ve alt uç geniş 7P lensinin (iki düşük kaliteli iPhone 14'te kullanılır) sevkiyat dağılımı sırasıyla %50-60 ve %55-65 idi. Bu, Largan ve Genius arzının oranıyla yaklaşık olarak aynı."

Sunny Optical Kamera Tedarikçisi Olmaya Devam Edecek

Analist, Sunny Optical'ın kapasitesini "önemli ölçüde" artırdığını, bu nedenle daha fazla sipariş almak ve kullanımı artırmak için fiyat savaşını sürdüreceğini söyledi. Ayrıca iPhone 15 serisi için Sunny Optical, 2023'te ToF lensin ana tedarikçisi de olabilir. Kuo, iPhone 14 serisi için tedarik zinciri savaşında neler olup bittiği hakkında biraz daha bilgi veriyor:

"Largan'ın geniş 7P lens ASP'si, Sunny Optical ve Genius'unkinden %15-25 daha yüksek. Bu nedenle, Sunny Optical'ın pazar payı kazancı, Largan'ın kârı üzerinde daha düşük bir olumsuz etkiye sahip."

iPhone 14 serisi, kameralarında önemli bir iyileştirmeye sahip olacak. Analistler ilk kez 48MP bir sensör kullanılmasını bekliyor. 48MP yeni pek çok özelliğin habercisi olabilecekken, Apple'ın 12MP kamerada ısrarcı olması da ihtimaller arasında. Normal iPhone 14 modelleri, tüm lenslerde 12MP sensöre sahip olacak.

Haziran ayında Kuo, iPhone 14'ün Apple'ın son yıllardaki en önemli kamera yükseltmesine sahip olacağını söylemişti. Analist yeni kameranın, mevcut sabit odaklı kameraya kıyasla fotoğraf ve video çekmek için önemli ölçüde daha iyi kalite ile sonuçlanması gereken otomatik odak özelliğine sahip olacağını tahmin ediyor. Ayrıca daha büyük bir f/1.9 diyafram açıklığı da bekliyor.