iPhone 14 Kamerası Sızdırıldı!

iPhone 14 kamerası gün yüzüne çıktı. Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından ortaya atılan iddia, çok sayıda kullanıcının önemli ölçüde heyecanlanmasını sağladı. Merak içerisinde beklenen yeni iPhone serisine dair ayrıntılar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı akıllı telefon modelini satışa sundu. Kullanıcılar, iPhone 13 modellerinin satışa sunulmasının ardından yeni iPhone serisini merak içerisinde beklemeye başladı.

iPhone 14 Kamerası Ortaya Çıktı

Apple analisti Ming-Chi Kuo, çok sayıda kullanıcı tarafından beklenen yeni iPhone modellerinin kamerasına ilişkin çok önemli bir iddia ortaya attı. 9to5mac'teki habere göre Kuo, yeni iPhone modelinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kameranın yer alacağını ileri sürdü.

48 MP çözünürlüğündeki ana kamera, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerine özel olabilir. ABD merkezli teknoloji devi, muhtemelen iPhone 14 ve iPhone 14 mini modellerinde aynı kamera kurulumunu devam ettirecektir.

Ming-Chi Kuo'ya göre kamera tarafından yapılacak yükseltme, Apple'In pazar payının artmasına yardımcı olacak. Kuo, iPhone 14 serisinin megapiksel tarafında bir atışın yaşanacağını ilk kez söylemiyor.

Kuo, ilkbahar aylarında yaptığı açıklamada, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerindeki standart arka kameraların, iPhone 12'deki 12 megapiksel çözünürlüğündeki sensöre kıyasla 4 kat artış ile birlikte 48 megapiksel çözünürlüğüne yükseltileceğini iddia etmişti.

Aanlist Ming-Chi Kuo, 48 megapiksel çözünürlüğündeki kameranın Pro modelleri için geçerli olacağından emin görünüyor. Pro modelleri, serinin diğer modellerine kıyasla biraz daha yüksek bir fiyat etiketine sahip oluyor.

Kuo tarafından aktarılan bilgilere göre iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel telefoto lens olmak üzere üç adet bulunacak. Jeff Pu isimli bir analist, geçtiğimiz hafta Kuo'nun bu iddiasını desteklemişti.

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