iPhone 14 Konsept Tasarımı Görenleri Hayran Bıraktı

iPhone 13 ailesinin tanıtılmasının ve satışa sunulmasının ardından kısa bir süre geçmiş olsa da, son dönemlerde iPhone 14 modelleri etrafında dönen bazı yeni sızıntılara tanıklık ediyoruz. Oldukça taze sızıntılardan yola çıkılarak yaratılan iPhone 14 konsept tasarımı, kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarmış gibi gözüküyor.

iPhone 14 Konsept Tasarımı Nasıl Görünüyor?

Kısa bir süre önce iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin Android cihazlarda görmeye alıştığımız damla çentikli bir tasarımla kutudan çıkabileceğini duymuştuk. Bu durumda kamera damla çentikte yer alacakken,TrueDepth sensörleri ise ekran altında konumlandırılacak.

Tabii ki bu sızıntılar hakkında konuşmak için erken bir dönemdeyiz ancak ConceptsiPhone isimli YouTube kanalı, erken dönemde ortaya çıkan sızıntıları konsept tasarımla bir video haline getirdi. Yaklaşık bir dakika uzunluğundaki videoda yeni modellerin nasıl görünebileceği 'tahmin' ediliyor.

Neler Olmuştu?

Güvenilir sızıntıları ile yakından tanıdığımız Ming-Chi Kuo, 2022 yılında tanıtılacak olan modellerin Android cihazlara benzer damla çentikli tasarım ile kutudan çıkabileceğini ifade etmişti. Kuo, bu durumun tüm cihazlar için olmasa da, en azından üst segment cihazlar için (Pro ve Pro Max) geçerli olabileceğini belirtti.

iPhone X modelinden bu yana kullanılan çentikli tasarım, iPhone 13 serisi ile birlikte önemli ölçüde daralmıştı. Nitekim bazı kaynaklar da damla çentik tasarımının TrueDepth sensöründen ötürü mümkün olmayacağını ancak bunun yerine çentiğin daha da küçük hale gelebileceğini belirtiyor.

Buna paralel olarak Ming-Chi Kuo da damla çentik tasarımının uygulanmaya başlanması halinde Face ID kurulumunun nasıl sağlanacağı konusunda herhangi bir detay paylaşmadı. Yine de buradaki olası ihtimaller ekran altı sensörlerin kullanılabileceği yönünde olabilir.