iPhone 14 Plus Ön Siparişleri Beklenenin Oldukça Altında

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 14 ve ‌iPhone 14‌ Plus, "kötü" ön sipariş rakamlarıyla başladı ve bu, Apple'ın iki yeni standart modeli konumlandırmasının başarısız olabileceğini gösteriyor.

Medium'daki son gönderisinde Kuo, iPhone 14 Pro ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max'in iPhone 13 Pro ve ‌iPhone 13 Pro‌ Max ile karşılaştırıldığında "nötr" ve "iyi" ön sipariş sonuçları gördüğünü açıkladı. Dört haftayı aşan teslimat bekleme süreleri, yeni üst düzey cihazlar için iyi bir talep olduğunu gösterebilir.

Görünüşe göre Apple'ın Pro modellerinin sevkiyat tahminlerini artırıp artırmadığı "belirsiz" ancak şu anda tüm serinin yaklaşık %45'ini oluşturan ‌iPhone 14‌ ve ‌iPhone 14‌ Plus ön siparişleri beklenenin altında.

Standart iPhone 14 Modelinin Satışları da Beklenenin Altında

iPhone 14‌ ve ‌iPhone 14‌ Plus'ın lansman tarihlerinde perakende mağazalarında stokta olması bekleniyor, bu da mevcut talebin azlığını yansıtıyor. Kuo, ‌iPhone 14‌ ve ‌iPhone 14‌ Plus için ön sipariş sonuçlarının üçüncü nesil iPhone SE ve iPhone 13 mini'den daha kötü olduğunu söylüyor. Apple düşük talep nedeniyle 2022'nin ilk yarısında hem üçüncü nesil ‌iPhone SE‌ hem de ‌iPhone 13‌ mini siparişlerini kesmişti.

İki standart modele olan talep artmaz ise Apple, Kasım ayı itibarıyla ‌iPhone 14‌ ve ‌iPhone 14‌ Plus siparişlerini kesebilir.

Özellikle ‌iPhone 14‌ Plus için "ön sipariş sonucu beklenenden çok daha düşük." En son iPhone serisindeki "mini" modelinin yerini alan ve artık tek seçenek olan 6,1 inç ve 6,7 inç ekran boyutlarına sahip bir model olarak Kuo, "Apple'ın standart modeller için ürün segmentasyon stratejisi bu yıl başarısız oluyor." dedi.

‌iPhone 14‌ modellerinin dördü de geçen hafta Apple tarafından duyuruldu ve 9 Eylül tarihinde ön siparişe sunuldu. ‌iPhone 14‌, ‌iPhone 14 Pro‌ ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max ise 16 Eylül tarihinde piyasaya sürülecek. iPhone 14‌ Plus'ın piyasaya sürüleceği tarih ise 7 Ekim.