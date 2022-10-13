iPhone 14 Plus Satışları Apple'ın Beklentilerini Karşılayamıyor

iPhone 14 Pro serisi Apple için oldukça büyük bir başarı oldu. Bu telefonlar her zamankinden daha hızlı satılırken iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Apple'ın neredeyse aynı bir telefonu eskisine benzer bir fiyata satma yaklaşımı, iPhone kullanıcılarını ikna etmeye yetmiyor.

DigiTimes'ın yeni bir raporu, iPhone 14 Plus'ın bir hafta boyunca Dünya çapındaki büyük pazarlardaki satış raporlarına yer veriyor.

"DigiTimes'a konuşan kaynaklar, bu yıl Pro ve Pro olmayan iPhone modelleri arasındaki satış performansı farklılıklarına rağmen, toplam "iPhone 14" model sevkiyatlarının 2021'in ikinci yarısında iPhone 13 serisindekilerle aynı olacağını söylüyor. ‌iPhone 14‌ ve ‌iPhone 14‌ Plus satışları yakın vadede "böyle kalırsa", Apple'ın Ekim ayının ikinci yarısında cihazları üretmek için parça siparişlerini azaltacağı iddia ediliyor."

Küresel Mobil Endüstrisindeki Düşüş Apple'ı da Etkiliyor

Normal iPhone'ların satışları ilk dönemde Pro modellerine kıyasla her zaman daha yavaş olsa da mobil endüstrisinin bir bütün olarak düşüş beklemesinden ötürü bu yıl Apple için biraz daha kötü görünüyor. Bununla birlikte, en azından Bloomberg'in yakın tarihli bir raporuna göre Apple için iPhone 14 Pro satışlarında işler hâlâ iyi.

Bloomberg ayrıca iPhone 14 Pro'nun güçlü satışlarına da dikkat çekiyor.

"Bazı kişilere göre daha yüksek fiyatlı iPhone 14 Pro modellerine olan talep, giriş seviyesi sürümlere göre daha güçlü. Apple kullanıcıları düşük fiyatlı iPhone'lardan premium modellere kaydırmakta başarılı oluyor."

Ayrıca, iPhone 14 Pro Max'in tüm iPhone 14 Pro siparişlerinin %60'ını oluşturduğu bildiriliyor. Müşterilerin normal iPhone modellerine nasıl tepki vereceğini yalnızca zaman gösterecek. Bundan birkaç hafta sonra Apple, çeyrek dönem için kazançlarını bildirecek ve ayrıca iPhone 14 satışlarının mevcut durumunu da öğreneceğiz.