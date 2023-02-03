iPhone 14 Plus Satışları Düştü! iPhone 15 Plus Gelecek Mi?

Geçtiğimiz aylarda duyurulan iPhone 14 serisi, kısa sürede ilgi görerek en çok satılan telefonlar listelerine adını yazdırmayı başardı. Bu sene ilk defa 4 farklı iPhone modeli ile karşımıza çıkan Apple, iPhone serisi için gelecek planları hakkında da önemli bilgiler verdi. Ancak işler Apple'ın istediği gibi gitmiyor.

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 modele sahip olan ailede iPhone 14 Plus satışları hızla düşüyor. Kullanıcıların birçoğu iPhone 14 Pro ya da iPhone 14 Pro Max tercih ediyor.

Plus Serisi Satış Rakamları Düştü

Apple duyumcusu Ross Young, geçtiğimiz gün Apple'ın ekran paneli sevkiyatları hakkında önemli bir istatistik yayımladı. Telefonların satış oranları hakkında tutarlı bilgi veren bu istatistiğe göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max satışları yükselen bir ivmeyle artarken iPhone 14 Plus için ekran tedariği ise tamamen durmuş halde.

Birçok kişiye göre Apple'ın bu sene aldığı 4 farklı model çıkarma kararı, kullanıcı tarafında beklenen etkiyi yaratamadı. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu uygun fiyatlı iPhone 14 ya da yüksek performansa sahip iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerini tercih etti.

Tüm bu satış oranları içerisinde iPhone 14 Plus'ın düzenli olarak az satması ise dikkat çekti. Yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen Apple'ın iPhone 15 Plus çıkarmak istediği de gelen duyumlar arasında. İddiaya göre modeller arasındaki farkları daha da belirginleştirmek isteyen Apple, Plus serisinde indirime giderken Pro ve Pro Max cihazlara zam yapacak.