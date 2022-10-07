iPhone 14 Plus Türkiye Ön Siparişi Başladı
iPhone 14 serisindeki 14 Plus modelinin Türkiye'de ön siparişleri başladı. Önümüzdeki hafta direkt satışa sunulacak telefona dair her şey haberimizde!
Apple'ın 7 Eylül etkinliğinde tanıtılan iPhone serisinin tüm telefonları satışa çıktı. Bugün (7 Ekim 2022), beklenen iPhone 14 Plus da kullanıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor.
Apple ilk başta model için Türkiye satış tarihini belirtmemişti. Bugün, Apple'ın resmi satış sitesi üzerinden ön sipariş alımları açıldı. Normal, elden satışlar ise açıklamalara göre 14 Ekim'de başlayacak.
iPhone 14 Plus Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1284 x 2778 piksel
- Piksel Yoğunluğu: 458 ppi
- Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
- Ekran Parlaklığı: 800 nit
- İşlemci: Apple A15 Bionic
- İşlemci Çekirdekleri: 6 Çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 5nm
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128 GB /256 GB / 512 GB
- MicroSD Kart Slotu: Yok
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP
- Video Kaydı: 2160p (Ultra HD) 4K
- Ön Kamera: 12 MP
- Hücresel: 5G / 4G
- Wi-Fi: Wi-Fi 6E
- Bluetooth: 5.3
- NFC: Var
- Kızılötesi: Yok
- Güvenlik: Face ID
- Suya Dayanıklılık: IP68
- Batarya Kapasitesi: 4325 mAh
- Kablolu Şarj: Lightning - USB kablosu
- Kablosuz Şarj: Var
- Hızlı Şarj: Var
- Yazılım: iOS 16
- Ağırlık: 203 gram
- Kalınlık: 7,8 mm
iPhone 14 Serisi Fiyatları
- iPhone 14: 30.999 TL
- iPhone 14 Plus: 34.999 TL
- iPhone 14 Pro: 39.999 TL
- iPhone 14 Pro Max: 43.999 TL
MOBİL
Apple iPhone 14 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
iPhone 13 modelleri ile önemli satış başarılarına imza atan Apple, 2022 yılında iPhone 14 serisi ile bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.
YORUMLAR