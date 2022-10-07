iPhone 14 Plus Türkiye Ön Siparişi Başladı

Apple'ın 7 Eylül etkinliğinde tanıtılan iPhone serisinin tüm telefonları satışa çıktı. Bugün (7 Ekim 2022), beklenen iPhone 14 Plus da kullanıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor.

Apple ilk başta model için Türkiye satış tarihini belirtmemişti. Bugün, Apple'ın resmi satış sitesi üzerinden ön sipariş alımları açıldı. Normal, elden satışlar ise açıklamalara göre 14 Ekim'de başlayacak.

iPhone 14 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1284 x 2778 piksel

1284 x 2778 piksel Piksel Yoğunluğu: 458 ppi

458 ppi Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit İşlemci: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic İşlemci Çekirdekleri: 6 Çekirdek

6 Çekirdek Üretim Teknolojisi: 5nm

5nm Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB /256 GB / 512 GB

128 GB /256 GB / 512 GB MicroSD Kart Slotu: Yok

Yok Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

12 MP + 12 MP Video Kaydı: 2160p (Ultra HD) 4K

2160p (Ultra HD) 4K Ön Kamera: 12 MP

12 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E Bluetooth: 5.3

5.3 NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Face ID

Face ID Suya Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 4325 mAh

4325 mAh Kablolu Şarj: Lightning - USB kablosu

Lightning - USB kablosu Kablosuz Şarj: Var

Var Hızlı Şarj: Var

Var Yazılım: iOS 16

iOS 16 Ağırlık: 203 gram

203 gram Kalınlık: 7,8 mm

iPhone 14 Serisi Fiyatları