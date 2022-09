iPhone 14 Pro'nun Beklenen Özelliği Sonunda Ortaya Çıktı

iPhone 13 ile birlikte tanıtılması beklenen fakat kullanıcıları hayal kırıklığına uğratan Always on Display özelliği nihayet iPhone 14 Pro ile birlikte geliyor. Her zaman açık ekran teknolojisinin eklendiği iPhone 14 Pro'da yeni özellikle beraber durum çubuğunda da önemli değişiklikler gerçekleşecek.

Always on Display özelliği, Android telefonlarda alışkın olduğumuz kilit ekranında dahi bildirim ve saat bilgilerinin görünebildiği teknoloji olarak biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Always on Display özelliğinin telefona ne gibi değişikler getireceği belli oldu.

Always on Display ile Yepyeni Bir Kilit Ekranı

iPhone 14 Pro'da olması beklenen Always on Display özelliği sayesinde hem bildirim çubuğunda hem de kilit ekranında önemli değişikler gerçekleşecek. Her zaman açık mod çalışırken saat, tarih ve bildirimler gibi önemli göstergelerin yanı sıra duvar kağıdının da görülebilmesi, en dikkat çeken özelliklerden biri olarak görülüyor. Bunun dışında Widget, pil durumu, bildirimler ve görsel özelleştirmeler de Always on Display ile gelmesi beklenen yenilikler arasında.

Always on Display moduna geçildiği takdirde ekran büyük oranda kararacak fakat dikkatli bakıldığında yukarıda saydığımız tüm özellikler görülebilecek. Widget'lar ise ekranda sürekli olarak yer almasına rağmen OLED'e zarar vermemek adına kullanıcının fark edemeyeceği aralıklarda görünüp kaybolacak. Yeni kilit ekranı ile birlikte bildirimlerin nereden çıkacağını seçebilmek gibi birçok özelleştirme kullanıcının tercihine bırakılacak. iPhone 14 Pro'nun piyasaya sürülmesinde kısa bir süre sonra iOS 16.0.1 sürümünü yayınlamak isteyen Apple, kullanıcılardan aldıkları geri dönüşler kapsamında Always on Display özelliğinde yazılımsal iyileştirmeler yapacaklarının garantisini verdi.