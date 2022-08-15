iPhone 14 Pro'nun Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

iPhone 14'ün lansman dönemine giderek yaklaşıyoruz ve iPhone 14 Pro elbette analistlerin en çok merak ettiği telefon. Bugünse iPhone 14 Pro'nun depolamasıyla ilgili yeni söylentiler ortaya çıktı.

Araştırma firması TrendForce, iPhone 14 Pro modellerinin 256 GB depolamadan başlayacak bir konfigürasyon ile çıkış yapacağını tahmin ederken, Haitong International analisti Jeff Pu bugün, yaklaşmakta olan Pro modellerinin başlangıç olarak 128 GB depolama ile devam edeceğini tahmin ediyor.

iPhone 14 Pro Depolaması Dört Farklı Seçenek Sunacak

Pu başlangıçta iPhone 14 Pro modellerinin 256 GB'tan başlayacağını kabul etmişti ancak en son araştırma notunda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için özellik tablosuna 128 GB'lık bir katman ekledi. Pu şimdi, Pro modellerinin iPhone 13 Pro modelleriyle aynı depolama kapasitelerinde, yani 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB'de kalacağına inanıyor.

"Son tedarik zinciri anketimize dayanarak, tedarik zincirinde önemli bir sorun olmadığı için iPhone 14 üretim planını 2Y22'de 91m, iPhone 13'ün 2Y21'de 84m olacak şekilde koruyoruz. İzlenecek sonraki adım iPhone 14'ün fiyatlandırması olacak. Ayrıca spesifik olarak, Pro serisine beklentilerimiz doğrultusunda 128 GB depolama alanı ekledik."

Bu haftanın başlarında analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 Pro modellerinde "fiyat artışları" olacağını ve bunların iPhone 13 Pro modellerinden daha pahalı olacağını öne sürmüştü. Kuo kesin fiyatlandırmayı açıklamadı ancak alt modeller dâhil olmak üzere tüm iPhone 14 serisinin ortalama satış fiyatının genel olarak yaklaşık %15 artacağını söyledi.